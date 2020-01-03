На "Хумо Арене" пройдет новогодняя серия игр – расписание

Ближайшие четыре игры новогодней серии очень важны для хоккеистов "Хумо". Для них это возможность улучшить свои позиции в рейтинге и начать подготовку к главным матчам сезона.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. После праздника в Ташкент снова возвращается большой хоккей. Хоккейному клубу "Хумо" осталось провести всего 15 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, четыре из которых состоятся на "Хумо Арене" в столице.

После 39 игр чемпионата национальная команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице ВХЛ, обеспечив себе выход в плей-офф.

Ближайшие четыре игры новогодней серии очень важны для хоккеистов "Хумо": это возможность подняться вверх в рейтинге и заодно начать подготовку к главным матчам сезона.

На "Хумо Арене" пройдут следующие матчи:

- в воскресенье, 5 января, в 17.00 приезжает новокузнецкий "Металлург", совсем недавно выступавший в КХЛ;

- во вторник, 7 января, в 19.30 начинается серия противостояний с клубами из Казахстана "Торпедо" из Усть-Каменогорска;

- в четверг, 9 января, в 19.30 играют "Номад" из столицы Казахстана Нур-Султана, фарм-клуб "Барыса", выступающий в КХЛ;

- в субботу, 11 января, в 17.00 замыкает новогоднюю серию команда "Сарыарка" из Караганды, прошлогодний чемпион ВХЛ. Этот матч будет оформлен в детской тематике под девизом "Хумо. Дети".