Два узбекских арбитра будут судить матчи Кубка Азии U-23

В состав 62 рефери вошли два судьи из Узбекистана — Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев. Еще двое узбекистанцев будут работать на турнире в качестве ассистентов.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На чемпионате Азии по футболу для молодежных команд, который пройдет в Таиланде, Узбекистан будут представлять два арбитра.
В число отобранных Азиатской футбольной конфедерацией 62 судей вошли также Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев. Кроме того, Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко будут работать на турнире в качестве ассистентов.
Сборная Узбекистана вступит в борьбу на континентальном первенстве с 9 января. Подопечные Любинко Друловича уже прибыли в тайский город Сонгкхла, где проведет свой первый матч против олимпийской сборной Ирана. Помимо этого, в рамках группы с "Белым волкам" предстоит сойтись на поле с олимпийскими сборными Китая и Южной Кореи.
В рамках подготовительного периода узбекистанцы провели пять товарищеских матчей и во всех одержали победу.
Молодежный чемпионат Азии станет заключительным турниром перед Олимпиадой в Токио-2020.
Повторный тур выборов в депутаты в областные кенгаши будет проведен на 1 104 избирательных участках в 95 избирательных округах, в городские и районные кенгаши - на 1 177 избирательных участках в 587 избирательных округах.
Все короткие номера экстренных служб в Ташкенте - 101, 102, 103, 104, 1050, 1055 - будут объединены в едином центре, планируется также организовать работу в рамках единой службы по короткому номеру "112".