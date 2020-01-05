Два узбекских арбитра будут судить матчи Кубка Азии U-23

В состав 62 рефери вошли два судьи из Узбекистана — Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев. Еще двое узбекистанцев будут работать на турнире в качестве ассистентов.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На чемпионате Азии по футболу для молодежных команд, который пройдет в Таиланде, Узбекистан будут представлять два арбитра.

В число отобранных Азиатской футбольной конфедерацией 62 судей вошли также Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев. Кроме того, Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко будут работать на турнире в качестве ассистентов.

Сборная Узбекистана вступит в борьбу на континентальном первенстве с 9 января. Подопечные Любинко Друловича уже прибыли в тайский город Сонгкхла, где проведет свой первый матч против олимпийской сборной Ирана. Помимо этого, в рамках группы с "Белым волкам" предстоит сойтись на поле с олимпийскими сборными Китая и Южной Кореи.

В рамках подготовительного периода узбекистанцы провели пять товарищеских матчей и во всех одержали победу.

Молодежный чемпионат Азии станет заключительным турниром перед Олимпиадой в Токио-2020.