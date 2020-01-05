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Ильгиз Танташев

Два узбекских арбитра будут судить матчи Кубка Азии U-23

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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2010
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200105/13163220/Dva-uzbekskikh-arbitra-budut-sudit-matchi-Kubka-Azii-U-23.html

В состав 62 рефери вошли два судьи из Узбекистана — Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев. Еще двое узбекистанцев будут работать на турнире в качестве ассистентов.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На чемпионате Азии по футболу для молодежных команд, который пройдет в Таиланде, Узбекистан будут представлять два арбитра.

В число отобранных Азиатской футбольной конфедерацией 62 судей вошли также Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев. Кроме того, Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко будут работать на турнире в качестве ассистентов.

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23
Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Футболисты узбекской олимпийской сборной готовятся к Кубку Азии в Таиланде
Сборная Узбекистана вступит в борьбу на континентальном первенстве с 9 января. Подопечные Любинко Друловича уже прибыли в тайский город Сонгкхла, где проведет свой первый матч против олимпийской сборной Ирана. Помимо этого, в рамках группы с "Белым волкам" предстоит сойтись на поле с олимпийскими сборными Китая и Южной Кореи.

В рамках подготовительного периода узбекистанцы провели пять товарищеских матчей и во всех одержали победу.

Молодежный чемпионат Азии станет заключительным турниром перед Олимпиадой в Токио-2020.

 

Теги:
Таиланд, Футбол, Узбекистан



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