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Завоевана первая олимпийская лицензия по пара-таэквондо

НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200106/13166157/Zavoevana-pervaya-olimpiyskaya-litsenziya-po-para-taekvondo-.html

Последнее лицензионное соревнование для Азиатского континента пройдёт 10-12 апреля в городе Уси (Китай).

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Всемирная федерация таэквондо (WT) объявила итоговый Олимпийский рейтинг пара-таэквондистов на Токийскую Паралимпиаду, сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Примечательно, что член сборной республики Гулжаной Наимова в весе до 58 килограмм удостоилась лицензии на Токио-2020.

Следует отметить, что она стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала путевку по пара-таэквондо.

Это 16 лицензия в копилке пара-спортсменов Узбекистана на Токийскую Паралимпиаду.

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Последнее лицензионное соревнование для Азиатского континента пройдёт 10-12 апреля в городе Уси (Китай).

Теги:
таэквондо, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада-2020, спорт



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