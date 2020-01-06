Завоевана первая олимпийская лицензия по пара-таэквондо

Последнее лицензионное соревнование для Азиатского континента пройдёт 10-12 апреля в городе Уси (Китай).

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Всемирная федерация таэквондо (WT) объявила итоговый Олимпийский рейтинг пара-таэквондистов на Токийскую Паралимпиаду, сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Примечательно, что член сборной республики Гулжаной Наимова в весе до 58 килограмм удостоилась лицензии на Токио-2020.

Следует отметить, что она стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала путевку по пара-таэквондо.

Это 16 лицензия в копилке пара-спортсменов Узбекистана на Токийскую Паралимпиаду.

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Последнее лицензионное соревнование для Азиатского континента пройдёт 10-12 апреля в городе Уси (Китай).