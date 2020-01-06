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Завоевана первая олимпийская лицензия по паратхэквондо

НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200106/13166157/Zavoevana-pervaya-olimpiyskaya-litsenziya-po-parataekvondo-.html

Последнее лицензионное соревнование для Азиатского континента пройдёт 10-12 апреля в городе Уси (Китай).

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Всемирная федерация тхэквондо (WT) объявила итоговый олимпийский рейтинг паратхэквондистов на Токийскую паралимпиаду, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана. Примечательно, что член сборной республики Гулжаной Наимова в весе до 58 килограммов удостоилась лицензии на Токио-2020.

Следует отметить, что она стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала путевку по паратхэквондо.

Это 16-я лицензия в копилке параспортсменов Узбекистана на Токийскую паралимпиаду.

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Последнее лицензионное соревнование для Азиатского континента пройдёт 10-12 апреля в городе Уси (Китай).

Теги:
таэквондо, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада-2020, спорт



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