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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов больше не считает Макгрегора соперником

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20200106/13166684/Khabib-Nurmagomedov-bolshe-ne-schitaet-Makgregora-svoim-sopernikom.html

Свой следующий бой действующий чемпион UFC в легком весе проведет 19 апреля в Нью-Йорке. Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный даже не думает о реванше против ирландца Конора Макгрегора.

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В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя состоялась потасовка между командами Нурмагомедова и Макгрегора. В начале января 2020 года ирландец заявил, что Хабиб просто боится выйти в октагон еще раз и просто боится его.

"Конор не входит в наши планы. Думаю, он даже может проиграть своему следующему сопернику - Дональду Серроне", - сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Свой следующий бой действующий чемпион UFC в легком весе проведет 19 апреля в Нью-Йорке. Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Макгрегор сразится с Серроне 18 января.

Теги:
Россия, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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