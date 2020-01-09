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Игроки олимпийской сборной Узбекистана по футболу во время тренировки

Узбекистан вступает в борьбу на чемпионате Азии по футболу

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200109/13179581/Uzbekistan-vstupaet-v-borbu-na-chempionate-Azii-po-futbolu.html

Подопечные Дюбинко Друловича в дебютном поединке на континентальном первенстве в Таиланде сразятся с олимпийской сборной Ирана.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Таиланде 8 января стартовал чемпионат Азии U-23 по футболу среди олимпийских команд. Узбекистан свой первый матч проводит против соперников из Ирана.

В состав на игру включены Нематов, два брата Алижоновы, Кобитов, Ганиев, Абдуллаев, Кодиркулов, Якшибоев, Тухташинов и Абдихоликов. Состав команды опубликован на Телеграм-канале Ассоциации футбола Узбекистана.

В группе С, помимо иранцев, подопечным Друловича придется сойтись со сборными Китая и Южной Кореи.

Турнир в Таиланде станет заключительным перед Олимпиадой в Токио, поэтому от его результатов зависит попадание узбекистанцев на первенство четырехлетия.

Флаги Узбекистана и Ирана
Ассоциация футбола Узбекистана
Флаги Узбекистана и Ирана

  

Теги:
Таиланд, Футбол, Узбекистан



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