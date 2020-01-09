Узбекистан начал с ничьей выступление на ЧА по футболу

В стартовом поединке на континентальном первенстве олимпийская сборная Узбекистана не смогла одолеть команду Ирана.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В первом матче чемпионата Азии по футболу U-23 подопечные Любинко Друловича сыграли вничью с Ираном - 1:1, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Первым счет открыли узбекистанцы, реализовав пенальти в первом тайме. Однако во второй половине встречи Иран сумел отыграться. У подопечных Друловича были еще шансы вырвать победу, но реализовать их игроки не смогли.

На послематчевой пресс-конференции наставник узбекистанцев подчеркнул, что для победы не хватило внимательности.

"К сожалению, мы потеряли очки в важной встрече, но мы не теряем веру в успех. Впереди непростая игра с Китаем и тяжелый матч с фаворитами группы - Южной Кореей. Не хочу загадывать, но думаю, что с китайцами мы вполне сможем сыграть хорошо, имея нынешние ресурсы", — сказал Друлович.

Он добавил, что Кодиркулов и Алижонов в составе команды сегодня были не в форме из-за сложного сезона, но в предстоящих встречах могут еще себя проявить.

В группе C помимо Ирана олимпийской сборной Узбекистана будут противостоять футболисты из Китая и Южной Кореи.

Чемпионат Азии станет заключительным турниром перед Играми в Токио.