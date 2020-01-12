Чемпионат Азии U-23: Узбекистан сегодня сыграет с Китаем

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана 12 января проведет матч против команды Китая в рамках второго тура чемпионата Азии U-23 по футболу, сообщили в пресс-службе НОК республики.
Матч будет судить бригада из Катара под руководством Абдульрахмана Аль-Жассима.
Напомним, в первом туре подопечные Любинко Друловича игру против Ирана завершили со счетом 1:1, а Китай проиграл Южной Корее, пропустив один гол.
В группе С узбекистанцам придется также сойтись со сборной Южной Кореи.
Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпиадой в Токио. От его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.