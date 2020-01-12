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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23

Чемпионат Азии U-23: Узбекистан сегодня сыграет с Китаем

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Спорт
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Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпиадой в Токио, поэтому от его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана 12 января проведет матч против команды Китая в рамках второго тура чемпионата Азии U-23 по футболу, сообщили в пресс-службе НОК республики.

Олимпийская команда Узбекистана провела свой первый матч против соперников из Ирана.
© Ассоциация футбола Узбекистана.
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Игра стартует в 18.15 по ташкентскому времени (в 16.15 по московскому).

Матч будет судить бригада из Катара под руководством Абдульрахмана Аль-Жассима.

Напомним, в первом туре подопечные Любинко Друловича игру против Ирана завершили со счетом 1:1, а Китай проиграл Южной Корее, пропустив один гол. 

В группе С узбекистанцам придется также сойтись со сборной Южной Кореи.

Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпиадой в Токио. От его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.

Теги:
Таиланд, Китай, Узбекистан, спорт, Чемпионат Азии по футболу, Футбол



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