Чемпионат Азии U-23: Узбекистан сегодня сыграет с Китаем

Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпиадой в Токио, поэтому от его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана 12 января проведет матч против команды Китая в рамках второго тура чемпионата Азии U-23 по футболу, сообщили в пресс-службе НОК республики.

Игра стартует в 18.15 по ташкентскому времени (в 16.15 по московскому).

Матч будет судить бригада из Катара под руководством Абдульрахмана Аль-Жассима.

Напомним, в первом туре подопечные Любинко Друловича игру против Ирана завершили со счетом 1:1, а Китай проиграл Южной Корее, пропустив один гол.

В группе С узбекистанцам придется также сойтись со сборной Южной Кореи.

Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпиадой в Токио. От его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.