19:48 13 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Боксерские перчатки, архивное фото

Узбекский боксер Абдукахоров сразится за титул временного чемпиона с россиянином

Pixabay
Спорт
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/744/46/7444674.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200113/13210085/Uzbekskiy-bokser-Abdukakhorov-srazitsya-za-titul-vremennogo-chempiona-s-rossiyaninom.html

Ранее Кудратилло Абдукахоров одержал победу над американцем Луисом Коллацо и сохранил свою позицию обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым в настоящее время владеет непобежденный Эррол Спенс.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекский профессиональный боксер Кудратилло Абдукахоров узнал имя своего соперника в бою за титул временного чемпиона IBF в полусреднем весе, сообщает РИА Новости. Им стал представитель России Сергей Липинец.

Боксёрские перчатки
© Pixabay / fbhk
Узбекский боксер Абдукахоров победил экс-чемпиона мира
На сегодня в активе Абдукахорова 17 побед. На счету экс-чемпиона IBF в первом полусреднем весе Липинца 16 побед при одном поражении от американца Майки Гарсии.

"Поступило предложение провести бой за звание временного чемпиона IBF с Абдукахоровым. Сейчас Эррол Спенс не может провести обязательную защиту (американец восстанавливается после аварии — ред.), и IBF предложила нам такой бой. Я занимаю третью строчку, а Абдукахоров — первую. И победитель должен будет встретиться со Спенсом", — сказал РИА Новости соперник Кудратилло.

Напомним, в октябре Абдукахоров одержал в Филадельфии победу над американцем Луисом Коллацо — бывшим чемпионом мира. Тот бой был остановлен на десятом раунде: спортсмены столкнулись головами, из-за чего Коллацо получил очень сильное рассечение.

Боксер Кудратилло Абдукахоров победил американца Луиса Коллацо
MIKEY WILLIAMS / TOP RANK
Боксер Кудратилло Абдукахоров победил американца Луиса Коллацо
Теги:
Спортсмен, узбекистанец, Узбекистан, Бокс, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ребенок на квадрацикле
Квадроциклы, мотоциклы и танки: выставка техники защитников Родины в Ташкенте
Армен Гаспарян - Наблюдение
Гаспарян: иранские военные попросили прощения за сбитый украинский самолет
Индекс плова по регионам Узбекистана
Индекс плова – цена за порцию в регионах Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться