Узбекский боксер Абдукахоров сразится за титул временного чемпиона с россиянином

Ранее Кудратилло Абдукахоров одержал победу над американцем Луисом Коллацо и сохранил свою позицию обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе, которым в настоящее время владеет непобежденный Эррол Спенс.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекский профессиональный боксер Кудратилло Абдукахоров узнал имя своего соперника в бою за титул временного чемпиона IBF в полусреднем весе, сообщает РИА Новости. Им стал представитель России Сергей Липинец.

На сегодня в активе Абдукахорова 17 побед. На счету экс-чемпиона IBF в первом полусреднем весе Липинца 16 побед при одном поражении от американца Майки Гарсии.

"Поступило предложение провести бой за звание временного чемпиона IBF с Абдукахоровым. Сейчас Эррол Спенс не может провести обязательную защиту (американец восстанавливается после аварии — ред.), и IBF предложила нам такой бой. Я занимаю третью строчку, а Абдукахоров — первую. И победитель должен будет встретиться со Спенсом", — сказал РИА Новости соперник Кудратилло.

Напомним, в октябре Абдукахоров одержал в Филадельфии победу над американцем Луисом Коллацо — бывшим чемпионом мира. Тот бой был остановлен на десятом раунде: спортсмены столкнулись головами, из-за чего Коллацо получил очень сильное рассечение.