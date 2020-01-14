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Махмуд Мурадов

Бой узбекистанца Махмуда Мурадова на турнире UFC отменен

Facebook / Makhmud "Mach" Muradov
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Поединок должен был состояться 14 марта на шоу UFC в столице Бразилии — Бразилиа. Скоро станет известно, когда пройдет следующее мероприятие.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Поединок между узбекским бойцом Махмудом Мурадовым и Антонио Карлосом отменен из-за травмы бразильца, сообщил спортсмен в Instagram. 

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Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)

"К сожалению, мой следующий бой 14 марта отменен. Мой соперник получил травму, желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, в будущем мы еще встретимся в октагоне. Моя команда ведет переговоры по поводу следующего боя. Где и когда будет следующий бой, скоро сообщим", - написал он.

Поединок должен был состояться 14 марта на шоу UFC в столице Бразилии — Бразилиа.

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На счету 29-летнего Мурадова 24 победы и 6 поражений в ММА (2-0 в UFC). У 29-летнего Антонио Карлоса — 10 побед и 4 поражения (7-4 в UFC).

Теги:
Бразилия, Узбекистан, узбекистанец, Спортсмен, спорт



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