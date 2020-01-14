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Футбольные клубы Таджикистана и Кыргызстана позвали на Кубок лиги Узбекистана

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200114/13217038/Futbolnye-kluby-Tadzhikistana-i-Kyrgyzstana-pozvali-na-Kubok-ligi-Uzbekistana.html

Соответствующие приглашения были направлены в футбольные федерации республик. В будущем планируется пригласить команды из Туркменистана, Казахстана и Афганистана.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) пригласила футбольные клубы из Кыргызстана и Таджикистана поучаствовать в следующем розыгрыше Кубка лиги, сообщает Championat.Asia.

Замдиректор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Диёр Имамходжаев отметил, что участие центральноазитских клубов пойдет на пользу не только спортивному мероприятию, но и развитию туристической сферы.

"Принимая во внимание то, что за этими матчами будут следить болельщики как минимум двух стран, вырастет интерес к турниру и со стороны спонсоров", — подчеркнул он.

Также Имамходжаев отметил, что приглашение таджикских и кыргызских команд позволит футболистам, которые давно не участвовали в международных соревнованиях, попробовать себя за рубежом.

В дальнейшем для участия в турнире планируется пригласить команды из Афганистана, Казахстана и Туркменистана.

Узбекские футбольные клубы давно не играют с командами из соседних стран в официальных матчах, так как выступают в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Футбольные клубы Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, в свою очередь, регулярно проводят матчи в рамках Кубка АФК, а Казахстан принимает участие в европейских соревнованиях.

Теги:
Футбол, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, спорт



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