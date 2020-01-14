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Махмуд Мурадов

Семь фактов о "Летающем узбеке" - Махмуде Мурадове

Instagram / fanat_maxmud_murodov
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200114/13219100/Sem-faktov-o-Letayuschem-uzbeke-Mamude-Muradove.html

В Ташкенте 12 января прошла встреча с фанатами и журналистами первого бойца UFC из Узбекстана — Махмуда Мурадова. Спортсмен рассказал о своей карьере и нелегких испытаниях, выпавших на его пути.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Первый узбекский боец, выступающий в UFC, рассказал журналистам, о чем мечтает, чего больше всего боится в жизни, а также о том, кого считает лучшим в MMA.

ФАКТ №1

Махмуд Мурадов – яркий пример решительности, сильной воли и целеустремленности. Начавший самостоятельно свой спортивный путь Махмуду пришлось искать тренеров за рубежом. До своего “звездного часа” ему довелось преодолеть много трудностей.

ФАКТ №2

Боец Махмуд Мурадов
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Тридцатилетний боец начал свою карьеру в 2012 году. Тогда он дебютировал при поддержке малоизвестного спонсора K1EL. За 8 лет Мурадов провел 22 боя и проиграл всего в шести из них. Некоторое время назад чемпион мира в пяти весовых категориях 42 летний Флойд Мейвезер в своем Instagram-аккаунте назвал Махмуда Мурадова самым лучшим бойцом в истории ММА. После этого интерес к узбекскому спортсмену существенно возрос.

ФАКТ №3
Боец ММА мечтает поехать в Хадж. “Нужно совершить паломничество в эти места, но у каждого дела есть свое время”, — говорит он. В тяжелые моменты жизни Махмуд плакал, но переживал эти чувства внутри себя, не показывая слабости.

Махмуд Мурадов
Instagram / fanat_maxmud_murodov
Махмуд Мурадов
“Больше всего боюсь потерять родителей и Бога. Не боюсь проиграть или получить травму, потому что я знаю, сколько занимаюсь и на что способен”, — признался боец.

Хабиб Нурмагомедов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По словам Мурадова, он никогда не бывает до конца доволен своим боем, даже в случае победы.

ФАКТ №4

Махмуд считает лучшим бойцом ММА Хабиба Нурмагомедова. “Сейчас нет бойца равного Хабибу. Его сила – в скорости. Это мое личное мнение”, — уверен он.

ФАКТ №5
Мурадов признателен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за официальную поддержку этого вида спорта.

“Теперь в республике есть Ассоциация, поддерживающая нас. Мы, конечно, порадуем наших болельщиков. Это большая ответственность для нас. Постараемся завоевать славу на больших аренах. Пока что мы впереди наших соседей: в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане нет бойцов UFC. У нас есть и тренеры и хорошая команда” – говорит Мурадов.
Махмуд Мурадов
Instagram / fanat_maxmud_murodov
Махмуд Мурадов

Сам он готов сделать все от себя зависящее, чтобы внести свою лепту в развитии ММА в Узбекистане, возможно, даже организовать свою школу.

ФАКТ №6
Его желание стать бойцом смешанных единоборств, конечно, в немалой степени удивило родителей, но они приняли его выбор, признав право сына заниматься любимым делом.

Махмуд Мурадов
Ассоциация смешанных единоборств Узбекистана
Махмуд Мурадов

После каждого боя в октагоне Махмуду звонит его мама и говорит: “если бы ты ударил вот так, то твои фанаты подскочили бы со своих мест”, — приводит спортсмен советы матери.

ФАКТ №7

Инстаграм
По стопам Хабиба: Махмуд Мурадов начал с победы карьеру в UFC
Первый бой Мурадова в ММА был против итальянца Алессио Ди Кирико. Судьи вручили ему победу единогласным решением. Во втором бою в UFC Махмуд выбил капу изо рта американца Тревора Смита. После красивого нокаута узбекский спортсмен был награжден как лучший боец вечера. За умение бить сверху Мурадова назвали “летающим узбеком”.




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