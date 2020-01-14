Семь фактов о "Летающем узбеке" - Махмуде Мурадове

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Первый узбекский боец, выступающий в UFC, рассказал журналистам, о чем мечтает, чего больше всего боится в жизни, а также о том, кого считает лучшим в MMA.
ФАКТ №1
Махмуд Мурадов – яркий пример решительности, сильной воли и целеустремленности. Начавший самостоятельно свой спортивный путь Махмуду пришлось искать тренеров за рубежом. До своего “звездного часа” ему довелось преодолеть много трудностей.
ФАКТ №2
ФАКТ №3
Боец ММА мечтает поехать в Хадж. “Нужно совершить паломничество в эти места, но у каждого дела есть свое время”, — говорит он. В тяжелые моменты жизни Махмуд плакал, но переживал эти чувства внутри себя, не показывая слабости.
“Больше всего боюсь потерять родителей и Бога. Не боюсь проиграть или получить травму, потому что я знаю, сколько занимаюсь и на что способен”, — признался боец.
ФАКТ №4
Махмуд считает лучшим бойцом ММА Хабиба Нурмагомедова. “Сейчас нет бойца равного Хабибу. Его сила – в скорости. Это мое личное мнение”, — уверен он.
ФАКТ №5
Мурадов признателен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за официальную поддержку этого вида спорта.
“Теперь в республике есть Ассоциация, поддерживающая нас. Мы, конечно, порадуем наших болельщиков. Это большая ответственность для нас. Постараемся завоевать славу на больших аренах. Пока что мы впереди наших соседей: в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане нет бойцов UFC. У нас есть и тренеры и хорошая команда” – говорит Мурадов.
Сам он готов сделать все от себя зависящее, чтобы внести свою лепту в развитии ММА в Узбекистане, возможно, даже организовать свою школу.
ФАКТ №6
Его желание стать бойцом смешанных единоборств, конечно, в немалой степени удивило родителей, но они приняли его выбор, признав право сына заниматься любимым делом.
После каждого боя в октагоне Махмуду звонит его мама и говорит: “если бы ты ударил вот так, то твои фанаты подскочили бы со своих мест”, — приводит спортсмен советы матери.
ФАКТ №7