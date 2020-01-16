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Гимнастка Оксана Чусовитина

Оксана Чусовитина готовит грандиозное спортивное шоу "Мой путь"

Олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200116/13239241/Oksana-Chusovitina-gotovit-grandioznoe-sportivnoe-shou-Moy-put.html

В Ташкенте состоялась пресс-конференция с участием легендарной узбекской спортсменки. В ходе встречи с журналистами гимнастка поделилась своими планами и ответила на вопросы представителей СМИ.

ТАШКЕНТ, 16 янв —Sputnik. Легендарная узбекская гимнастка Оксана Чусовитина анонсировала большой международный спортивно-театрализованный проект с участием звезд мирового спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Своими планами спортсменка поделилась в ходе прошедшей в столице пресс-конференции. Известно, что шоу под названием "Мой путь" запланировано на 14 ноября 2020 года. В качестве площадки выбрана многофункциональная арена Humo. По словам организаторов, в шоу примут участие чемпионы мира и Европы, звезды спорта, а также артисты эстрады. Помимо представления в рамках мероприятия пройдут мастер-классы Оксаны Чусовитиной для детей.

Оксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Чусовитина о своих восьмых Играх, отстранении россиян и публичности спортсменов
До этого масштабного события у спортсменки очень важный и ответственный этап - подготовка, а затем участие в Олимпиаде в Токио. Эти Игры станут для нее восьмыми в карьере, что на сегодняшний день остается абсолютным рекордом. 

Чусовитина призналась, что эти международные соревнования станут для нее заключительными в большой спортивной карьере, однако она не намерена полностью уходить из этой сферы. 

"После Олимпиады при поддержке правительства страны, Национального олимпийского комитета, городского хакимията Ташкента планирую открыть свою школу по гимнастике. Я очень хочу призывать наше подрастающее поколение к массовому спорту и здоровому образу жизни. И тут хочу особо сказать, что занятие спортом с раннего возраста всегда окажет своё положительное влияние в развитие ребёнка", — сказала гимнастка.

В свои 44 года Чусовитина продолжает успешно выступать на международных турнирах, регулярно занимая призовые места. Она уже включена в Книгу рекордов Гиннесса, а также в "Международный зал славы гимнастики".

 

Теги:
Олимпийские игры в Токио, гимнастика, Оксана Чусовитина, спорт



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