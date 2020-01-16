Оксана Чусовитина готовит грандиозное спортивное шоу "Мой путь"

В Ташкенте состоялась пресс-конференция с участием легендарной узбекской спортсменки. В ходе встречи с журналистами гимнастка поделилась своими планами и ответила на вопросы представителей СМИ.

ТАШКЕНТ, 16 янв —Sputnik. Легендарная узбекская гимнастка Оксана Чусовитина анонсировала большой международный спортивно-театрализованный проект с участием звезд мирового спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Своими планами спортсменка поделилась в ходе прошедшей в столице пресс-конференции. Известно, что шоу под названием "Мой путь" запланировано на 14 ноября 2020 года. В качестве площадки выбрана многофункциональная арена Humo. По словам организаторов, в шоу примут участие чемпионы мира и Европы, звезды спорта, а также артисты эстрады. Помимо представления в рамках мероприятия пройдут мастер-классы Оксаны Чусовитиной для детей.

До этого масштабного события у спортсменки очень важный и ответственный этап - подготовка, а затем участие в Олимпиаде в Токио. Эти Игры станут для нее восьмыми в карьере, что на сегодняшний день остается абсолютным рекордом.

Чусовитина призналась, что эти международные соревнования станут для нее заключительными в большой спортивной карьере, однако она не намерена полностью уходить из этой сферы.

"После Олимпиады при поддержке правительства страны, Национального олимпийского комитета, городского хакимията Ташкента планирую открыть свою школу по гимнастике. Я очень хочу призывать наше подрастающее поколение к массовому спорту и здоровому образу жизни. И тут хочу особо сказать, что занятие спортом с раннего возраста всегда окажет своё положительное влияние в развитие ребёнка", — сказала гимнастка.

В свои 44 года Чусовитина продолжает успешно выступать на международных турнирах, регулярно занимая призовые места. Она уже включена в Книгу рекордов Гиннесса, а также в "Международный зал славы гимнастики".