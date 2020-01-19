Эффектное возвращение: Макгрегор победил Серроне на турнире UFC — кадры боя

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246, сообщает "Р-Спорт".
Прошедший в Лас-Вегасе бой в полусреднем весе завершился победой Макгрегора техническим нокаутом на первой минуте стартового раунда.
После остановки поединка ирландский боец поблагодарил соперника, обнял и поцеловал его в лоб. Затем Макгрегор обнялся с бабушкой Серроне, которая воспитывала американского спортсмена.
По словам ирландца, в бою с Серроне он установил очередной рекорд в UFC.
"Я вернулся. Я вошел в историю сегодня, установил очередной рекорд. Я первый боец в истории UFC, который побеждал нокаутом в полулегком, легком и полусреднем весе. Я очень, очень счастлив. Я горд этим", — сказал Макгрегор в интервью после поединка.
- Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246AP Photo/John Locher
- Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246© AP Photo / John Locher
- Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246© AP Photo / John Locher
- Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246© AFP 2018 / Steve Marcus
- Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246© AFP 2018 / Steve Marcus
- Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246© AFP 2018 / Steve Marcus
Это был первой бой Макгрегора в UFC после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
Для 31-летнего ирландца победа над Серроне стала 22-й при четырех поражениях в смешанных единоборствах. Тридцатишестилетний американец проиграл 14-й бой при 36 победах.