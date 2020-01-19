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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246

Эффектное возвращение: Макгрегор победил Серроне на турнире UFC — кадры боя

© AP Photo / John Locher
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20200119/13251913/Effektnoe-vozvraschenie-Makgregorpobedil-Serrone-na-turnire-UFC-246--foto.html

Это был первой бой ирландского спортсмена в UFC после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246, сообщает "Р-Спорт"

Прошедший в Лас-Вегасе бой в полусреднем весе завершился победой Макгрегора техническим нокаутом на первой минуте стартового раунда.

После остановки поединка ирландский боец поблагодарил соперника, обнял и поцеловал его в лоб. Затем Макгрегор обнялся с бабушкой Серроне, которая воспитывала американского спортсмена.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
© AFP 2018 / Steve Marcus
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246

По словам ирландца, в бою с Серроне он установил очередной рекорд в UFC.

"Я вернулся. Я вошел в историю сегодня, установил очередной рекорд. Я первый боец в истории UFC, который побеждал нокаутом в полулегком, легком и полусреднем весе. Я очень, очень счастлив. Я горд этим", — сказал Макгрегор в интервью после поединка.

  • Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    AP Photo/John Locher
  • Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    © AP Photo / John Locher
  • Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    © AP Photo / John Locher
  • Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    © AFP 2018 / Steve Marcus
  • Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    © AFP 2018 / Steve Marcus
  • Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246
    © AFP 2018 / Steve Marcus
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AP Photo/John Locher
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246

Это был первой бой Макгрегора в UFC после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Для 31-летнего ирландца победа над Серроне стала 22-й при четырех поражениях в смешанных единоборствах. Тридцатишестилетний американец проиграл 14-й бой при 36 победах.

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Теги:
спорт, Конор Макгрегор



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