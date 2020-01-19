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Олимпийская сборная Узбекистана 19 января проведет матч против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)

Узбекистан сегодня сыграет с ОАЭ на чемпионате Азии по футболу

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Встреча пройдет на стадионе "Ражамангала" в Бангкоке. Матч начнется в 18.15 по ташкентскому времени.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана 19 января проведет матч против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках четвертьфинала чемпионата Азии U-23 по футболу, сообщается на Telegram-канале Азиатской конфедерации футбола.

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© Ассоциация футбола Узбекистана.
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Игра пройдет на стадионе "Ражамангала" в столице Таиланда — Бангкоке. Матч начнется в 18.15 по ташкентскому времени.

"У нас был еще один день для восстановления, и мы верим, что сможем победить и воплотить в жизнь наши мечты и попытаться вывести эту команду на Олимпийские игры", — заявил тренер сборной Узбекистана Любинко Друлович.

В матче третьего раунда континентального первенства узбекистанцы уступили команде Южной Кореи со счетом 1:2. Та набрала девять очков из девяти возможных и стала лидером по итогам группового этапа. 

В копилке у команд Узбекистана и Ирана оказалось по четыре очка, но узбекистанцы вышли в следующий раунд благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Турнир в Таиланде — заключительный перед Олимпийскими играми в Токио, поэтому от его результатов зависит попадание узбекских футболистов на первенство четырехлетия.

Теги:
спорт, ОАЭ, Узбекистан, Чемпионат Азии по футболу, Футбол, Чемпионат Азии



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