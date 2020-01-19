Ташкентский "Локомотив" проведет матч против душанбинского "Истиклола"

Встреча пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив".

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекский и таджикский футбольные клубы — "Локомотив" и "Истиклол" — сыграют в Ташкенте уже в ближайший вторник, 21 января, пишет Sputnik Таджикистан.

Игра пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив". Начало запланировано на 15:00 по местному времени.

Напомним, столичный "Локомотив" три раза подряд становился чемпионом Узбекистана, однако в прошлом году занял второе место.

"Истиклол" — один из самых титулованных и известных футбольных клубов Таджикистана и Центральной Азии новейшего времени. Команда шесть раз подряд побеждала становилась победителем высшей лиги Таджикистана по футболу.