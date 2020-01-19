Ташкентский "Локомотив" проведет матч против душанбинского "Истиклола"

Спорт 18:23 19.01.2020 (обновлено 18:24 19.01.2020) Получить короткую ссылку 50 0 0
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Встреча пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив".
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекский и таджикский футбольные клубы — "Локомотив" и "Истиклол" — сыграют в Ташкенте уже в ближайший вторник, 21 января, пишет Sputnik Таджикистан.
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Ассоциация футбола Узбекистана.
Игра пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив". Начало запланировано на 15:00 по местному времени.
Напомним, столичный "Локомотив"
три раза подряд становился чемпионом Узбекистана, однако в прошлом году занял второе место.
"Истиклол" — один из самых титулованных и известных футбольных клубов Таджикистана и Центральной Азии новейшего времени. Команда шесть раз подряд побеждала становилась победителем высшей лиги Таджикистана по футболу.