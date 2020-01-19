20:20 19 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
ФК Локомотив (Ташкент)

Ташкентский "Локомотив" проведет матч против душанбинского "Истиклола"

ФК "Локомотив" (Ташкент)
Спорт
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1325/43/13254380.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200119/13254347/Tashkentskiy-Lokomotiv-provedet-match-protiv-dushanbinskogo-Istiklola.html

Встреча пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив".

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекский и таджикский футбольные клубы — "Локомотив" и "Истиклол" — сыграют в Ташкенте уже в ближайший вторник, 21 января, пишет Sputnik Таджикистан.

Локомотив в родных стенах одержал непростую победу над Аль-Райяном
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Ташкентский "Локомотив" хлопнул дверью, покидая Лигу чемпионов Азии
Игра пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив". Начало запланировано на 15:00 по местному времени.

Напомним, столичный "Локомотив" три раза подряд становился чемпионом Узбекистана, однако в прошлом году занял второе место.

"Истиклол" — один из самых титулованных и известных футбольных клубов Таджикистана и Центральной Азии новейшего времени. Команда шесть раз подряд побеждала становилась победителем высшей лиги Таджикистана по футболу.

Теги:
ФК "Истиклол", ФК "Локомотив", Узбекистан, Таджикистан, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Стая скворцов
Чудеса на виражах: загадочные танцы скворцов — фотолента
Девочка-вундеркинд готовится выступить на Олимпиаде-2020 в Токио
"Ты можешь все": юная скейтбордистка из Японии готовится покорить мир — видео
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться