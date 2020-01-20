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Игроки ФК Локомотив (Ташкент)

Футбольный клуб "Локомотив" готовятся передать в частные руки

Пресс-служба ФК "Локомотив"
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Многие футбольные клубы, которые на данный момент финансируются за счет крупных предприятий, в будущем планируют поэтапно передать во владение частным предпринимателям.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Ташкентский механический завод передаст свою долю в футбольном клубе "Локомотив" Агентству по управлению госактивами. Об этом компания сообщила на Едином портале корпоративной информации.

В начале декабря глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане". Документом был утвержден список футбольных клубов, долей хокимиятов и хозобществ, которые будут переданы Агентству по управлению госактивами.

Список футбольных клубов и учредителей, чьи доли будут переданы Агентству по управлению госактивами
Указ президента РУз. от 04.12.2019г. №УП-5887
Список футбольных клубов и учредителей, чьи доли будут переданы Агентству по управлению госактивами

Сейчас основными акционерами в ФК являются госкомпании. 

Так, к примеру, ФК "Локомотив" на 58,2% принадлежит Ташкентскому механическому заводу, на 20,9% — "Узбекистон темир йуллари", еще на 20,9% — "Узтемирйуловчи".

ФК "Динамо" на 100% принадлежит хокимияту Самаркандской области, а владельцем 100% акций клуба "Металлург" является "Узметкомбинат".

ФК "Бухара" на 80% принадлежит Бухарскому нефтеперерабатывающему заводу, на 20% — хокимияту Бухарской области, а вот "Пахтакор" лишь на 20% принадлежит хокимияту Ташкента. Остальными 80% управляет SFI Management Group.

У "Бунёдкора" сразу пять акционеров, но основными являются "Узтрансгаз" (61,8%) и "Нефтегазмонтаж" (30,2%).

Эти и другие доли в клубах будут переданы Агентству по управлению государственными активами для последующей продажи частным предпринимателям.

Как ожидается, данная мера пойдет лишь на пользу развитию футбола в Узбекистане.

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Теги:
приватизация, Узбекистан, футбол, ФК "Локомотив", спорт



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