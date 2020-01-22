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Футболисты олимпийской сборной Узбекистана

Узбекистан и Саудовская Аравия сегодня поборются за выход в финал ЧА U-23

НОК Узбекистана
Спорт
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В прошлой игре, которая прошла 19 января, подопечные Любинко Друловича разгромили сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:1.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу 22 января проведет матч против команды Саудовской Аравии на чемпионате Азии, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета республики.

Победитель получит не только путевку в финал, но и лицензию на летние Олимпийские игры в Токио.

Игра начнется в 15.15 по ташкентскому времени. Матч будет судить бригада под руководством представителя Японии Рюжи Сато.

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Узбекистанцы выйдут на поле в синей форме.

"Национальный олимпийский комитет желает удачной игры и яркой победы нашим ребятам", — говорится в публикации на сайте НОК.

В прошлом матче, который прошел 19 января, подопечные Любинко Друловича разгромили сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:1.

Напомним, за вторую финальную путевку на Игры в Токио также поборются команды Австралии и Южной Кореи.

Теги:
Чемпионат Азии по футболу, Футбол, Саудовская Аравия, Узбекистан, спорт



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