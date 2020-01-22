Узбекистан на последних минутах уступил в полуфинале ЧА U-23 — видео

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik, Максим Огненный. Олимпийская сборная Узбекистана не смогла пробиться в финал чемпионата Азии, уступив футболистам из Саудовской Аравии со счетом 0:1.

В сантиметрах от забитого гола

Первый тайм начался бодро. Несмотря на котировки букмекеров, которые перед стартовым свистком считали фаворитом сборную Узбекистана, атаковать начали футболисты из Саудовской Аравии. И уже на 8-й минуте встречи Исломжон Кобилов получил желтую карточку за грубую игру в центре поля. Стоит отметить, что правила в первом тайме чаще нарушали именно узбекские футболисты. Игроки пытались сбить стартовый порыв соперника, что им и удалось сделать.

На 12-й минуте первый опасный момент у ворот Саудовской Аравии создал Бобир Абдихоликов: игрок перекинул вратаря, не сближаясь, но точность немного подвела - мяч пролетел мимо ворот.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Игрок олимпийской сборной Узбекистана в матче против Саудовской Аравии

С этого момента инициативой полностью завладели подопечные Любинко Друловича. На 18-й минуте еще один опасный момент у ворот Саудовской Аравии буквально придумал всё тот же Бобир Абдихоликов, который не выключился из борьбы до самого конца, тем самым заставив ошибиться вратаря соперника. Голкипер непостижимым образом не смог зафиксировать мяч, пролетевший у него между ног, Бобир был тут как тут, но, увы, не хватило мастерства. Добивая мяч в пустые ворота, игрок сборной Узбекистана попал в сетку, но лишь с внешней стороны.

Узбекистанцы могли еще не раз открыть счет, но всегда что-то мешало в последний момент: то нога защитника, то излишняя уверенность в собственном дриблинге. При этом все игроки сборной Узбекистана тактически действовали умно, не теряя своих позиций при обороне, не открывая свободные зоны для атак соперника.

Драматическая развязка за три минут до конца матча

К 30-й минуте темп игры упал, футболисты обеих команд стали больше ошибаться в передачах, судье приходилось всё чаще останавливать игру. Тайм завершался под диктовку молодежи из Саудовской Аравии, узбекские футболисты по какой-то причине "подсели" и позволили сопернику создать несколько по-настоящему опасных моментов у своих ворот. На 42-й минуте после подачи углового мяч мог залететь в ворота узбекистанцев, но грамотно сработали защитники, а на последних секундах первой половины в суматохе и сутолке в штрафной у ворот сборной Узбекистана футболисты Саудовской Аравии чудом не нанесли удар с близкого расстояния, опять же выручила защита. Всё должно было решиться во втором тайме.

После перерыва команды выглядели более собранными, оно и понятно: на кону стояла путевка не только в финал турнира, но и на Олимпийские игры. Уже на 47-й минуте узбекские футболисты получили отличный шанс, заработав штрафной в опасной близости от ворот соперника, но удар со стандарта приняла на себя "стенка". И сразу же в ответной атаке игроки Саудовской Аравии опасно выходили 2 в 1, но заключительный удар пришелся выше ворот. Каждый игрок на поле понимал, что одна, любая, даже самая незначительная ошибка, может решить исход всей встречи.

Но этим и прекрасны турниры среди молодежи. Футболисты еще не научились сдерживать свои эмоции, поэтому немногочисленные зрители на трибунах стали свидетелями по-настоящему зрелищного тайма.

Сборная Узбекистана атаковала по всем флангам, задействовала защитников, пыталась что-то придумать у ворот соперника за счет навесов, дриблинга и длинных передач, но мяч упорно не летел в ворота. При этом игроки не упускали из виду и свои действия в защите, аравийцы мало что могли создать в нападении, редко появляясь на чужой половине поля.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Матч 1/2 чемпионата Азии U-23 Узбекистан - Саудовская Аравия

Первые замены тренеры команд решили сделать одновременно, на 68-й минуте. Возможно, наставники хотели несколько оживить игру, но нельзя исключать и ситуации, при которой к концу турнира физическое состояние некоторых футболистов не позволяло им отыграть матч целиком. Не стоит забывать и про температуру, которая во время игры превышала отметку в 30 градусов.

К 75-й минуте соперники сборной Узбекистана стали чаще нарушать правила и за несколько минут схватили подряд два "горчичника". К счастью, столкновения с соперниками не принесли травм нашим ребятам.

Футбольная фортуна - женщина привередливая: никогда не угадаешь, на чью сторону она встанет сегодня. В этот раз не повезло узбекам. На 87-й минуте, когда уже казалось бы момент у наших ворот закончился, мяч отлетел к игроку сборной Саудовской Аравии, который из-за пределов штрафной хлестким ударом открыл счет в матче.

За оставшиеся 3 минуты основного времени и четыре, добавленные ко второму тайму, футболисты из Узбекистана бросились из последних сил отыгрываться, но так и не смогли забить в ворота соперника до финального свистка. А на последних секундах игроки Саудовской Аравии еще и забили в пустые ворота второй мяч, но гол не был засчитан.

Теперь узбекские футболисты будут ждать матч за бронзовые медали. И если мечта о "золоте" чемпионата Азии уже в прошлом, то путевку на Олимпийские игры в Токио футболисты могут завоевать. Осталось лишь одержать победы в заключительном матче на турнире, взять бронзовые медали и поехать в Японию, чтобы там доказать, что обидное поражение от Саудовской Аравии было нелепым недоразумением и не более.

За путевку на Олимпийские игры в Токио узбекская "молодежка" сыграет в матче за третье место.