Сборная Узбекистана U-23 поборется за путёвку на Олимпиаду с Австралией

Определился соперник команды Любинко Друловича в матче за "бронзу" чемпионата Азии по футболу среди молодежных команд.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекская олимпийская сборная по футболу поспорит за бронзовые медали континентального первенства, а также за путевку на Игры в Токио с командой Австралии.

Во втором полуфинале ЧА U-23 австралийцы проиграли Южной Корее со счетом 2:0. Узбекистанцы ранее в драматичном матче уступили на последних минутах Саудовской Аравии — 0:1 и теперь в поединке за третье место сойдутся с именно с австралийцами.

На кону не только призовое место на молодежном чемпионате Азии, но и путевка на Олимпиаду в Японии. Согласно регламенту, выступить на Играх смогут три призера этого континентального турнира.

Игра за третье место состоится в субботу, 25 января. Матч начнется в 17.30 по ташкентскому времени.