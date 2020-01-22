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Футболисты олимпийской сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана U-23 поборется за путёвку на Олимпиаду с Австралией

НОК Узбекистана
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20200122/13283213/Sbornaya-Uzbekistana-U-23-poboretsya-za-putvku-na-Olimpiadu-s-Avstraliey.html

Определился соперник команды Любинко Друловича в матче за "бронзу" чемпионата Азии по футболу среди молодежных команд.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекская олимпийская сборная по футболу поспорит за бронзовые медали континентального первенства, а также за путевку на Игры в Токио с командой Австралии.

Во втором полуфинале ЧА U-23 австралийцы проиграли Южной Корее со счетом 2:0. Узбекистанцы ранее в драматичном матче уступили на последних минутах Саудовской Аравии — 0:1 и теперь в поединке за третье место сойдутся с именно с австралийцами.

Полуфинал чемпионата Азии U-23 между сборными Узбекистана и Саудовской Аравии
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Узбекистан на последних минутах уступил в полуфинале ЧА U-23 — видео
На кону не только призовое место на молодежном чемпионате Азии, но и путевка на Олимпиаду в Японии. Согласно регламенту, выступить на Играх смогут три призера этого континентального турнира.

Игра за третье место состоится в субботу, 25 января. Матч начнется в 17.30 по ташкентскому времени.

 

Теги:
Чемпионат Азии по футболу, Австралия, Футбол, Узбекистан



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