Сборная Узбекистана U-23 поборется за путёвку на Олимпиаду с Австралией

Определился соперник команды Любинко Друловича в матче за "бронзу" чемпионата Азии по футболу среди молодежных команд.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекская олимпийская сборная по футболу поспорит за бронзовые медали континентального первенства, а также за путевку на Игры в Токио с командой Австралии.
Во втором полуфинале ЧА U-23 австралийцы проиграли Южной Корее со счетом 2:0. Узбекистанцы ранее в драматичном матче уступили на последних минутах Саудовской Аравии — 0:1 и теперь в поединке за третье место сойдутся с именно с австралийцами.
Министерство финансов за счет средств государственного бюджета и Всемирного банка компенсирует 50% расходов на обучение новым технологиям производства плодов и овощей, проведение мониторинга агротехнических мероприятий и маркетинговых исследований рынков.