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Ростов продлил контракт с Эльдором Шомуродовым

"Ростов" продлил контракт с Элдором Шомуродовым

ФК "Ростов"
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200123/13284206/Rostov-prodlil-kontrakt-s-Eldorom-Shomurodovym.html

Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов подписали с клубом новые пятилетние соглашения.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. "Ростов" на пять лет продлил контракты с тремя футболистами, в том числе и с нападающим Элдором Шомуродовым, сообщатся на официальном сайте.

"Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов подписали с клубом новые пятилетние соглашения", - говорится в публикации.

Напомним, нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года.

Элдор Шомуродов попал в список лучших бомбардиров 2019 года >>

Ранее он был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам года. 

За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.

Теги:
Контракт, Спортсмен, спорт, узбекистанец, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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