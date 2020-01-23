"Ростов" продлил контракт с Элдором Шомуродовым

Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов подписали с клубом новые пятилетние соглашения.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. "Ростов" на пять лет продлил контракты с тремя футболистами, в том числе и с нападающим Элдором Шомуродовым, сообщатся на официальном сайте.

"Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов подписали с клубом новые пятилетние соглашения", - говорится в публикации.

Напомним, нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года.

Элдор Шомуродов попал в список лучших бомбардиров 2019 года >>

Ранее он был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам года.

За сборную Узбекистана Шомуродов забил 20 мячей в 43 матчах.