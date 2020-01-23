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Проведение турнира по боксу с участием узбекистанцев в Китае отменено

© Sputnik / Александр Кряжев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200123/13284281/Provedenie-turnira-po-boksu-s-uchastiem-uzbekistantsev-v-Kitae-otmeneno.html

В настоящее время боксеры Узбекистана в Уишане проводят учебно-тренировочные сборы. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Проведение лицензионного турнира по боксу с участием спортсменов из Узбекистана в Китае отменено, сообщает НОК.

"С 3 по 14 февраля в городе Ухань Китая должен был пройти лицензионный турнир по боксу для континентов Азии-Океании. К сожалению, в этом регионе распостранился жизнеопасный коронавирус. В связи с этим турнир был отменен", - говорится в сообщении.

Место и время проведения лицензионного турнира под эгидой Международного олимпийского комитета будут объявлены в кратчайшие сроки.

В настоящее время боксеры Узбекистана в Уишане проводят учебно-тренировочные сборы.

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Напомним, 20 января 2020 года китайские власти сообщили о смерти 4 человек, заразившихся вспыхнувшей в г. Ухань (провинция Хубэй) новой формой вирусной пневмонии (коронавирус).

Ответственные органы Китая обнаружили 136 новых инфекций в Ухани. Впервые подтверждено выявление больных в Пекине и Шэньчжене. Более 90 случаев заболевания было зарегистрировано в специальном административном районе Китая Гонконг.

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Заражение новым коронавирусом обнаружено и в Таиланде, Японии, других странах, подозрения на заболевание имели место во Вьетнаме и Сингапуре.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, коронавирус, вирус, Спортсмен, боксер, Бокс, Китай, Китай, Узбекистанцы



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