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Муроджон Ахмадалиев в шаге от титула чемпиона мира по версии WBA

Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200123/13289165/Murodzhon-Akhmadaliev-v-shage-ot-titula-chempiona-mira-po-versii-WBA.html

Боксер Муроджон Ахмадалиев находится в одном шаге от исторического для себя и для узбекского бокса события. От титула чемпиона мира по версии WBA и IBF его отделяет 1 неделя и 1 бой с действующим чемпионом Дэниэлом Романом.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Через неделю, 30 января, в 12-раундовом поединке встретятся действующий чемпион Дэниэл Роман и обязательный претендент на титулы IBF и WBA узбекистанец Муроджон Ахмадалиев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Спортсмен уже вошел в историю любительского и профессионального бокса. От титула чемпиона мира по версии WBA и IBF его отделяет 1 неделя и 1 бой с действующим чемпионом Дэниэлом Романом.

Профессиональный боксерский поединок во втором наилегчайшем весе состоится на Меридиане в Island Gardens в Майами (штат Флорида, США).

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Международный бренд спортивной одежды Buka выкупил трансляцию боя у стримингового сервиса DAZN (Великобритания) и безвозмездно передал права телеканалу Sport, НТРК. Таким образом, зрители из Узбекистана смогут смотреть легальную прямую трансляцию одного из самых громких для страны спортивных событий на государственном телеканале в пятницу, 31 января в 7 утра.

Напомним, в сентябре прошлого года Муроджон Ахмадалиев нокаутировал колумбийца Вилнера Сото. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако завершился в четвертом, когда рефери остановил одностороннее избиение.

Для 24-летнего узбекистанца эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а 28-летний Сото потерпел седьмое поражение при 22 победах (12 нокаутом).

 

Теги:
чемпионат, поединок, боксер



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