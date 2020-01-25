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Процедура определения гормона роста в сыворотке крови в лаборатории анализа пептидного допинга

В Узбекистане внедряется система отбора проб допинг-тестов - Указ

© Sputnik / Валерий Мельников
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Принят Указ Президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил ряд мер по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, планируется увеличить общую численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, до 30 процентов, а молодежи, занимающейся в спортивных организациях и учреждениях, до 20 процентов.

Также, спортивный туризм будет развиваться посредством системного проведения начиная с 2020 года международного марафона "Tashkent Marathon", международного экомарафона "Save Aral", спортивных соревнований по авторалли и мотокроссу.

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Согласно Указу президента, начиная с 1 февраля 2020 года, поэтапно будет внедряться система отбора проб допинг-тестов на республиканских спортивных соревнованиях по олимпийским видам спорта.

Документ утверждает "Дорожную карту" по реализации в 2020 году Концепции развития физической культуры и спорта в Республике Узбекистан до 2025 года.

Теги:
Узбекистан, допинг-пробы, Президент, Указ, спорт



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