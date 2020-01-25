Отборочный турнир на Олимпийские игры по боксу, пройдёт в столице Иордании

Информация о том, что лицензионный олимпийский турнир региона Азии и Океании будет перенесен, официально была объявлена 22 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Турнир по боксу, который изначально планировали провести в китайском Ухане с 3 по 14 февраля 2020 года, решено было отменить из-за вспышки коронавируса, - говорится в сообщении рабочей группы Международного Олимпийского комитета по боксу (BTF).

Такое решение было принято после совместного заседания рабочей группы МОК и Олимпийского комитета Китая.

Информация о том, что лицензионный олимпийский турнир региона Азии и Океании будет перенесен, официально была объявлена 22 января 2020 года.

Накануне в пресс-службе Международного олимпийского комитета сообщили что турнир перенесен из Китая в Иорданию. По решению исполкома организации, Олимпийский турнир по боксу пройдет в Аммане с 3 по 11 марта этого года.