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Алишер Хабибуллаев и Бахтиёр Мирзомухаммад на боксерском турнире Таджикистан vs Узбекистан

Отборочный турнир на Олимпийские игры по боксу, пройдёт в столице Иордании

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200125/13298740/Otborochnyy-turnir--na-Olimpiyskie-igry-po-boksu-proydt-v-stolitse-Iordanii.html

Информация о том, что лицензионный олимпийский турнир региона Азии и Океании будет перенесен, официально была объявлена 22 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Турнир по боксу, который изначально планировали провести в китайском Ухане с 3 по 14 февраля 2020 года, решено было отменить из-за вспышки коронавируса, - говорится в сообщении рабочей группы Международного Олимпийского комитета по боксу (BTF).

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Такое решение было принято после совместного заседания рабочей группы МОК и Олимпийского комитета Китая.

Информация о том, что лицензионный олимпийский турнир региона Азии и Океании будет перенесен, официально была объявлена 22 января 2020 года.

Накануне в пресс-службе Международного олимпийского комитета сообщили что турнир перенесен из Китая в Иорданию. По решению исполкома организации, Олимпийский турнир по боксу пройдет в Аммане с 3 по 11 марта этого года.

Теги:
Китай, Иордания, боксер, Бокс



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