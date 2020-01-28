Узбекский теннисист одержал победу на соревнованиях в Казани

В парных соревнованиях Фомин с другим узбекским теннисистом Журабеком Каримовым успешно дошли до финала и в итоге стали вице-чемпионами соревнований.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В одиночных и парных соревнованиях турнира серии "Фьючерс", проходящих в Казани, успешно выступил представитель Узбекистана Сергей Фомин, информирует УзА.

"В финале одиночных соревнований турнира наш теннисист вышел на корт против россиянина Евгения Тюрнева. В ходе игры он обыграл своего соперника со счетом 6:4, 3:6, 6:3, получив главный приз", - говорится в сообщении.

В парных соревнованиях Фомин с другим узбекским теннисистом Журабеком Каримовым успешно дошли до финала и в итоге стали вице-чемпионами соревнований.

Напомним, в 2019 году теннисист из Узбекистана Санжар Файзиев выиграл международный турнир Futures, проходивший в Казани с 22 по 27 января.

Теннисист из Узбекистана выиграл турнир в России >>

Узбекистанец Санжар Файзиев успешно выступил против Александра Игошина из России, Сергея Фомина и еще одного россиянина Александра Василенко.