14:02 31 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Срочно:

Это победа: Муроджон Ахмадалиев стал новым чемпионом по версии WBA и IBF

Спорт
Получить короткую ссылку
49820
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1328/90/13289009.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200131/13348845/Eto-pobeda-Murodzhon-Akhmadaliev-stal-novym-chempionom-po-versii-WBA-i-IBF.html

Поединок состоялся на арене Meridian at Island Gardens в Майами (США). Соперником узбекского бойца был американский чемпион Дэниэл Роман.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Узбекский боксер второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев провел свой восьмой поединок на профессиональном ринге, сообщает портал MMA Boxing. 

Боксерские перчатки. Архивное фото
© Flickr / Kristin Wall
Четыре узбекистанца названы лучшими боксерами по версии WBA

Его соперником стал действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super американский боксер Дэниэл Роман.

Бой за два чемпионских пояса состоялся в рамках вечера бокса Деметриус Андраде — Люк Килер в Майами (штат Флорида, США).

Поединок вышел сложным для обоих боксеров, и мнения судей разделились: двое отдали победу Ахмадалиеву со счетом 115-113, а третий с таким же счетом - американцу.

В итоге узбекский боксер одержал победу раздельным решением судей после 12 раундов.

Ахмадалиеву удалось всего за восемь профибоев стать объединенным чемпионом мира и первым из Узбекистана.

После объявления результата спортсмен не смог сдержать слез.

Ахмадалиев поблагодарил свою команду, тренера, родных и поклонников, отметив, что без их поддержки не смог бы добиться этого.

Теги:
победа, Бокс, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
Уничтожение мира за 30 минут: 5 подлодок, способных на это - фото
Главный оплот террористов в Сирии взят под контроль правительственными войсками
Сирийская армия выбила боевиков из города Маарет-эн-Нуман — видео
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности
Китайский коронавирус: симптомы и меры предосторожности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться