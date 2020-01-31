Это победа: Муроджон Ахмадалиев стал новым чемпионом по версии WBA и IBF

Поединок состоялся на арене Meridian at Island Gardens в Майами (США). Соперником узбекского бойца был американский чемпион Дэниэл Роман.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Узбекский боксер второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев провел свой восьмой поединок на профессиональном ринге, сообщает портал MMA Boxing.

Его соперником стал действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super американский боксер Дэниэл Роман.

Бой за два чемпионских пояса состоялся в рамках вечера бокса Деметриус Андраде — Люк Килер в Майами (штат Флорида, США).

Поединок вышел сложным для обоих боксеров, и мнения судей разделились: двое отдали победу Ахмадалиеву со счетом 115-113, а третий с таким же счетом - американцу.

В итоге узбекский боксер одержал победу раздельным решением судей после 12 раундов.

Ахмадалиеву удалось всего за восемь профибоев стать объединенным чемпионом мира и первым из Узбекистана.

После объявления результата спортсмен не смог сдержать слез.

Ахмадалиев поблагодарил свою команду, тренера, родных и поклонников, отметив, что без их поддержки не смог бы добиться этого.