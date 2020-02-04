Главный тренер юношеской футбольной сборной подал в отставку

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Главный тренер юношеской сборной Узбекистана по футболу до 16 лет Азамат Абдураимов подал заявление об отставке, передает сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Сообщается, что новый главный тренер будет объявлен в ближайшие дни.

Азамат Абдураимов - чемпион Азиатских игр 1994 года, автор победного мяча в полуфинале АИ-94 в ворота сборной Южной Кореи, а также автор одного из мячей в ворота сборной Китая в финале. В составе национальной сборной Узбекистана провел 21 матч и забил 11 мячей.

Стрингер Азамат Абдураимов

Начал тренерскую деятельность в 2003 году, занимал должность главного тренера сборной Узбекистана по мини-футболу. C 2005 был гендиректором фонда "Отечественный футбол" (создан при Российском футбольном союзе). Кроме того, Абдураимов был спецпредставителем Федерации футбола в Москве.

В октябре 2008 стал гендиректором "Бунёдкора". Следующие два года возглавлял "Динамо" (Самарканд).

В 2012 стал тренером молодежной сборной Узбекистана (U-23) и главным тренером клуба "Андижан".

В 2018 году Абдураимов возглавил юношескую сборную по футболу до 16 лет. Под его руководством команда прошла отборочную квалификацию на чемпионат Азии-2020 и готовилась к турниру, который должен пройти в Бахрейне с 16 сентября по 3 октября.

При этом юношеская сборная заняла последнее 8-е место на Кубке развития (U-17), соревнования проводились 19−25 января в Беларуси.