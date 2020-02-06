В Ташкенте впервые пройдет международный марафон "Навруз"

Участники забега смогут выбрать одну из четырех дистанций, протяженность самой короткой из которых — полтора километра, а самой длинной — 42 километра.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте 22 марта впервые пройдет международный марафон, посвященный главному весеннему празднику — Наврузу. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Узбекистана.

Стартово-финишная площадка расположится на пересечении улиц Афросиёб и Бешагач — около ледового дворца "Хумо Арена".

Испытать силы можно будет на одной из четырех дистанций — 42 километра, 21 километр, три и полтора километра. Первые две доступны только для совершеннолетних.

На полуторакилометровой дистанции победителей и призеров будут определять среди участников 2003-2008 годов рождения, 1975-2000 годов рождения, 1974 года рождения и старше.

Трасса забега сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, отметили в Федерации легкой атлетики. Общий призовой фонд марафона составляет 163 миллиона сумов. Онлайн-регистрация откроется в ближайшее время.

Напомним, в марте прошлого года в столице прошел первый международный полумарафон, посвященный Наврузу. В нем приняли участие более полутора тысяч человек из 28 стран.