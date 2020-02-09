Отабек Умаров избран главой Центрально-Азиатской Конфедерации ММА

Первый чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казахстане. Турнир состоится летом 2020 года.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров назначен руководителем Центральноазиатской конфедерации ММА. Об этом сообщает пресс-служба UMMAA.

Решение о создании конфедерации и о назначении Умарова было принято в ходе пресс-конференции в Нур-Султане, посвященной итогам работы совета Международной федерации смешанных боевых искусств.

Кроме того, на заседании было решено, что чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казахстане. Турнир состоится в июне 2020 года.

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В середине ноября Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств, которая впервые была создана в Узбекистане. С новым назначений зятя Мирзиёева поздравляли Стивен Сигал и американский боксер Рой Джонс.