Менеджер Нурмагомедова: "Реванш Хабиба и Конора может пройти только на улице"

В команде Нурмагомедова уверены, что ирландец заслуживает только уличной драки, поскольку он "пересек черту" в октябре 2018-го.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, при каких обстоятельствах может состояться реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

"Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать что-то невероятное, чтобы добыть этот поединок, понимаете?", - заявил Абдель-Азиз в интервью ESPN.

По его словам, ирландец "пересек черту", позволяя себе острые высказывания в адрес Нурмагомедова в преддверии их поединка в октябре 2018-го.

"Он говорил что-то о семье, религии, расе. Он пересек черту, а с Хабибом так нельзя. Если Хабиб выйдет на бой против Конора, у Хабиба будет много денег. Но в случае Хабиба не все измеряется деньгами", — добавил Абдель-Азиз.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал ориентировочную дату матча-реванша между заклятыми соперниками. По его мнению, если бой все-таки состоится, то точно не раньше осени.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились на ринге в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Однако тогда бойцу не вручили пояс по дисциплинарным причинам.