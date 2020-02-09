01:36 10 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором

Менеджер Нурмагомедова: "Реванш Хабиба и Конора может пройти только на улице"

AP Photo/John Locher
Спорт
Получить короткую ссылку
22611
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/962/89/9628980.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200209/13426811/Menedzher-Nurmagomedova-Revansh-Khabiba-i-Konora-mozhet-proyti-tolko-na-ulitse.html

В команде Нурмагомедова уверены, что ирландец заслуживает только уличной драки, поскольку он "пересек черту" в октябре 2018-го.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, при каких обстоятельствах может состояться реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

"Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать что-то невероятное, чтобы добыть этот поединок, понимаете?", - заявил Абдель-Азиз в интервью ESPN.

По его словам, ирландец "пересек черту", позволяя себе острые высказывания в адрес Нурмагомедова в преддверии их поединка в октябре 2018-го.

"Он говорил что-то о семье, религии, расе. Он пересек черту, а с Хабибом так нельзя. Если Хабиб выйдет на бой против Конора, у Хабиба будет много денег. Но в случае Хабиба не все измеряется деньгами", — добавил Абдель-Азиз. 

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал ориентировочную дату матча-реванша между заклятыми соперниками. По его мнению, если бой все-таки состоится, то точно не раньше осени.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились на ринге в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Однако тогда бойцу не вручили пояс по дисциплинарным причинам.

Теги:
Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
С шариками и флагами: как Муроджона Ахмадалиева встретили в родном Намангане
Лукашенко и Путин сыграли в хоккей. Кто победил и какой счет?
В перерыве между переговорами: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться