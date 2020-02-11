14:49 11 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Открытие Humo Arena в Ташкенте

"Матч легенд" пройдет на Humo Arena в Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
58 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200211/13440810/Match-legend-proydet-na-Humo-Arena-v-Tashkente.html

"Матч легенд" состоится 17 февраля на Большой арене. Начало в 17.00. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Совсем скоро, 17 февраля, на "Хумо Арене" в 17.00 состоится "Матч легенд" между командой "Друзья Узбекистана" и Федерацией хоккея Узбекистана, сообщает пресс-служба.

Кроме олимпийских чемпионов Валерия Каменского, Алексея Жамнова и Виталия Прохорова, за "Друзей Узбекистана" сыграют: олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы, обладатель кубка Канады Сергей Шепелев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза Алексей Касатонов, член Тройного Золотого клуба Владимир Малахов.

Ташкентский "Хумо" может войти в состав КХЛ >>

Тренер команды – двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза, знаменитый Як-15 Александр Якушев.

Капитан команды – генерал армии, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев.

В Узбекистане построят ледовые площадки >>

За команду Федерации хоккея Узбекистана, кроме генерального секретаря ФХУ Шукура Каримова, сыграет ещё один бывший хоккеист ташкентского "Бинокора", а ныне директор по проведению соревнований ФХУ Владимир Сторонкин, генеральный менеджер хоккейного клуба "Хумо", участник девяти чемпионатов мира в составе сборной Латвии Нормундс Сейейс, тренеры "Хумо" Борис Тортунов и Олег Микульчик и другие.

Теги:
матч, Ташкент, Спортсмен, спорт, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо", Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Масанчи возвращается к жизни после погромов - как выглядит село сейчас
Разруха и руины: как сейчас выглядит казахское село, где были беспорядки
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться