"Матч легенд" пройдет на Humo Arena в Ташкенте

"Матч легенд" состоится 17 февраля на Большой арене. Начало в 17.00. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Совсем скоро, 17 февраля, на "Хумо Арене" в 17.00 состоится "Матч легенд" между командой "Друзья Узбекистана" и Федерацией хоккея Узбекистана, сообщает пресс-служба.

Кроме олимпийских чемпионов Валерия Каменского, Алексея Жамнова и Виталия Прохорова, за "Друзей Узбекистана" сыграют: олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы, обладатель кубка Канады Сергей Шепелев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза Алексей Касатонов, член Тройного Золотого клуба Владимир Малахов.

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Тренер команды – двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза, знаменитый Як-15 Александр Якушев.

Капитан команды – генерал армии, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев.

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За команду Федерации хоккея Узбекистана, кроме генерального секретаря ФХУ Шукура Каримова, сыграет ещё один бывший хоккеист ташкентского "Бинокора", а ныне директор по проведению соревнований ФХУ Владимир Сторонкин, генеральный менеджер хоккейного клуба "Хумо", участник девяти чемпионатов мира в составе сборной Латвии Нормундс Сейейс, тренеры "Хумо" Борис Тортунов и Олег Микульчик и другие.