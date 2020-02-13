"За очередной победой": стали известны подробности поединка Махмуда Мурадова

Изначально Мурадов должен был провести бой в марте с бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, однако последний получил травму, и поединок отменен.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Узбекский боец ММА Махмуд Мурадов в Instagram рассказал о поединке, который состоится в Нью-Йорке.

Известно, что Махмуд Мурадов проведет свой следующий поединок против Карла Роберсона на грядущем турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине.

"Следующая остановка Нью-Йорк, Бруклин, 18 апреля, иншааллах мы идем за очередной победой", - написал спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov) 12 Фев 2020 в 1:50 PST

Изначально Мурадов должен был провести бой в марте с бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, однако последний получил травму, и поединок отменен.

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Напомним, что первый боец UFC из Узбекистана в дебютной схватке, которая состоялась в сентябре прошлого года, одолел единогласным судейским решением Алессио Ди Кирико, после чего на декабрьском турнире UFC on ESPN 7 Мурадов под занавес поединка эффектно нокаутировал Тревора Смита, получив свой первый бонус.