"За очередной победой": стали известны подробности поединка Махмуда Мурадова

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Узбекский боец ММА Махмуд Мурадов в Instagram рассказал о поединке, который состоится в Нью-Йорке.
Известно, что Махмуд Мурадов проведет свой следующий поединок против Карла Роберсона на грядущем турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине.
"Следующая остановка Нью-Йорк, Бруклин, 18 апреля, иншааллах мы идем за очередной победой", - написал спортсмен.
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Изначально Мурадов должен был провести бой в марте с бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, однако последний получил травму, и поединок отменен.
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Напомним, что первый боец UFC из Узбекистана в дебютной схватке, которая состоялась в сентябре прошлого года, одолел единогласным судейским решением Алессио Ди Кирико, после чего на декабрьском турнире UFC on ESPN 7 Мурадов под занавес поединка эффектно нокаутировал Тревора Смита, получив свой первый бонус.