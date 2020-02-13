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Махмуд Мурадов

"За очередной победой": стали известны подробности поединка Махмуда Мурадова

Facebook / Makhmud "Mach" Muradov
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200213/13459628/Za-ocherednoy-pobedoy-stali-izvestny-podrobnosti-poedinka-Makhmuda-Muradova.html

Изначально Мурадов должен был провести бой в марте с бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, однако последний получил травму, и поединок отменен.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Узбекский боец ММА Махмуд Мурадов в Instagram рассказал о поединке, который состоится в Нью-Йорке.

Известно, что Махмуд Мурадов проведет свой следующий поединок против Карла Роберсона на грядущем турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине. 

"Следующая остановка Нью-Йорк, Бруклин, 18 апреля, иншааллах мы идем за очередной победой", - написал спортсмен.

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Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)

Изначально Мурадов должен был провести бой в марте с бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, однако последний получил травму, и поединок отменен.

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Напомним, что первый боец UFC из Узбекистана в дебютной схватке, которая состоялась в сентябре прошлого года, одолел единогласным судейским решением Алессио Ди Кирико, после чего на декабрьском турнире UFC on ESPN 7 Мурадов под занавес поединка эффектно нокаутировал Тревора Смита, получив свой первый бонус.

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Нью-Йорк, Нью-Йорк, поединок, Спортсмен, спорт, Махмуд Муратов



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