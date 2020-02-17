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Зрители на стадионе Пахтакор

В Ташкенте пройдет 100-й матч "Пахтакора"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200217/13478582/V-Tashkente-proydet-100-y-match-Pakhtakora.html

Предстоящая игра станет юбилейной для ташкентской команды - сотой в главном клубном турнире континента.  

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Сегодня, 17 февраля, клуб "Пахтакор" проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов АФК 2020.

"Матч "Пахтакор" - "Шахр Ходро" состоится 17 февраля и начнется в 16.00 на стадионе "Пахтакор", - говорится в сообщении.

Примечательно, что это будет очень важная игра, так как вторая победа позволит улучшить свое положение для ташкентской команды в группе. Также матч станет сотым по счету.

В качестве гостя на этот раз в Ташкент прибыл иранский клуб "Шахр Ходро", который в отборочном этапе  одержал победу над командами "Риффа" из Бахрейна, "Сайлия" из Катара, завоевав тем самым путевку в групповой этап.

Стадион "Пахтакор" стал шестым по посещаемости в Лиге чемпионов Азии >>

В первом туре они сыграли на нейтральном поле в Дубае против "Аль-Хилала" из Саудовской Аравии и уступили со счетом 0:2.  

Теги:
Юбилей, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, стадион "Пахтакор", Пахтакор, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



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