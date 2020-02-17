В Узбекистане начнут готовить профессиональных хоккеистов — министр спорта

Глава спортивного ведомства подчеркнул, что в создании кафедры хоккея в Государственном институте физической культуры важен опыт российских легенд этого вида спорта.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. В Государственном институте физкультуры Узбекистана будет открыта кафедра хоккея, об этом заявил министр спорта Дилмурод Набиев на торжественная церемония вручения квартир звездам российского хоккея. На встрече присутствовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава ведомства подчеркнул, что в создании этой кафедры важен опыт легенд российского хоккея.

Напомним, в марте прошлого года было завершено строительство первого в стране Ледового дворца Humo Arena. На торжественной церемонии его открытия выступил президент страны. Шавкат Мирзиёев дал поручение хокиму Ташкента, чтобы он как можно скорее выделил звездам российского хоккея по квартире, чтобы "они приезжали в страну не как гости, а как к себе домой".

Пресс-атташе "Хумо" о звездах ташкентского клуба и планах на дебютный сезон ВХЛ >>

Напомним, Узбекистан вернулся в большой хоккей после 30-летнего перерыва. Созданный клуб "Хумо" впервые выступает в "Высшей хоккейной лиге - Кубке Шелкового пути", а в будущем намерен бороться за попадание в КХЛ.