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Спортсмен на соревнованиях по тяжелой атлетике

Коронавирусная паника: ЧА по атлетике перенесли из Казахстана в Ташкент

Sputnik / Юлия Честнова
Спорт
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (100)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200217/13485817/Koronavirusnaya-panika-chempionat-Azii-po-atletike-perenesli-iz-Kazakhstana-v-Tashkent.html

Исполнительный комитет IWF в срочном порядке принял решение перенести соревнования в Узбекистан в связи с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике пройдет не в Казахстане, как ранее планировалось, а в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Причиной стало решение правительства Казахстана ввести ограничение на въезд и выезд для пассажиров из стран, граничащих с Китаем.

Данную ситуацию в срочном порядке обсудил исполнительный комитет IWF. В итоге, было принято решение перенести соревнования в Узбекистан.

Таким образом, чемпионат Азии по тяжелой атлетики пройдет 16-25 апреля в Ташкенте.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.

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Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (100)
Теги:
спорт, Тяжелая атлетика, Казахстан, Ташкент, Узбекистан



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