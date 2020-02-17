Коронавирусная паника: ЧА по атлетике перенесли из Казахстана в Ташкент

Исполнительный комитет IWF в срочном порядке принял решение перенести соревнования в Узбекистан в связи с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике пройдет не в Казахстане, как ранее планировалось, а в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Причиной стало решение правительства Казахстана ввести ограничение на въезд и выезд для пассажиров из стран, граничащих с Китаем.

Данную ситуацию в срочном порядке обсудил исполнительный комитет IWF. В итоге, было принято решение перенести соревнования в Узбекистан.

Таким образом, чемпионат Азии по тяжелой атлетики пройдет 16-25 апреля в Ташкенте.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.