ФК "Спартак" проведет товарищеский матч с "Пахтакором" в Москве

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Московский "Спартак" проведет товарищеский матч против ташкентского "Пахтакора". Об этом сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.
Игра состоится 22 февраля в 14.00 на московском стадионе "Открытие Арена".
"Вход на арену будет доступен владельцам абонементов на сезон-2019/2020. Для зрителей будет открыта трибуна А. Обращаем внимание, что билеты на матч продаваться не будут", - говорится в сообщении.
Напомним, ФК "Пахтакор" является действующим чемпионом Узбекистана 2019 года, став таким образом 12-кратным чемпионом страны.
"Спартак", в свою очередь, занимает десятое место в чемпионате РФ.