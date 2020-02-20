ФК "Спартак" проведет товарищеский матч с "Пахтакором" в Москве

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Узбекистанцы просят отменить обучение в автошколах для получения прав Создатель петиции решил, что обучение в автошколе должно быть добровольным, а получать права мог бы любой, кто сдаст практику. 127

На развитие частной медицины выделят $50 млн кредитных средств В банке "Асака" откроется кредитная линия Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн на финансирование до 60% стоимости проектов в сфере частной медицины. Условия: до 10 лет с 3-летним льготным периодом под 5% годовых. 49