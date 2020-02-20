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Футбольный мяч

ФК "Спартак" проведет товарищеский матч с "Пахтакором" в Москве

© Sputnik / Alexey Kudenko
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200220/13505499/FK-Spartak-provedet-tovarischeskiy-match-s-Pakhtakorom-v-Moskve.html

Игра знаменитого московского футбольного клуба против действующего чемпиона Узбекистана состоится 22 февраля в Москве на "Открытие Арене".

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Московский "Спартак" проведет товарищеский матч против ташкентского "Пахтакора". Об этом сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

Игра состоится 22 февраля в 14.00 на московском стадионе "Открытие Арена".

"Вход на арену будет доступен владельцам абонементов на сезон-2019/2020. Для зрителей будет открыта трибуна А. Обращаем внимание, что билеты на матч продаваться не будут", - говорится в сообщении.

Напомним, ФК "Пахтакор" является действующим чемпионом Узбекистана 2019 года, став таким образом 12-кратным чемпионом страны.

"Спартак", в свою очередь, занимает десятое место в чемпионате РФ.

Теги:
Россия, Москва, футбол, ФК "Спартак", Пахтакор



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