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Чемпионат Азии закончился громкими победами узбекских атлетов

Чемпионат Азии закончился громкими победами узбекских атлетов

УзА
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200221/13513133/Chempionat-Azii-zakonchilsya-gromkimi-pobedami-uzbekskikh-atletov.html

Примечательно, что в ходе чемпионата мировой рекорд среди юниоров был обновлен шесть раз. Читайте далее.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В Ташкенте в спортивном комплексе "Узбекистон" завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, где молодежная команда Узбекистана стала первой по количеству набранных очков, передает УзА.

"Узбекские тяжелоатлеты-мужчины завоевали 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей, а девушки – 13 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали", - говорится в сообщении.

По итогам соревнований среди юниоров юноши принесли в копилку Узбекистана 7 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей, девушки – 9 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. 

Примечательно, что в ходе чемпионата мировой рекорд среди юниоров был обновлен шесть раз.

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В мероприятии приняли участие около 200 атлетов более чем из 30 стран. На этом турнире разыгрывались рейтинговые очки, необходимые для участия в предстоящей в Токио Олимпиаде.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Чемпионат Азии, Спортсмен, спорт



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