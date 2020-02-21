Ирода Туляганова: с корта — в кабинет, или Зачем теннисисту смартфон

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Известная спортсменка из Узбекистана Ирода Туляганова не только занимается развитием большого тенниса в республики, но с 2020 года будет курировать этот вид спорта в Азии.

О сложностях и первоочередных задачах в этой сфере, а также о смелых планах она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.

— Сегодня вы из прославленной спортсменки выросли в спортивного чиновника регионального масштаба. Было ли сразу такое стремление, или такая карьера сложилась сама по себе?

— К нынешней должности вице-президента Федерации тенниса Азии я шла последовательно. Всему свое время. Я всегда знала, что моя жизнь будет связана с теннисом, даже после ухода из большого спорта, но как именно, я не понимала. Во время спортивной карьеры я получила травмы, после которых играть профессионально было уже невозможно. Когда пришло время выбирать: оставаться в спорте или уходить, я решила попробовать себя в качестве тренера. Это был непростой период: из профессиональной теннисистки перейти сразу в наставники. Мне пришлось искать себя. Я смотрела на своих зарубежных коллег, достигших таких же спортивных высот, как и я, но финансово более обеспеченных, и понимала, что нужно продолжать зарабатывать, но уже не турнирами.

Foto / Из личного архива Ироды Тулягановой Ирода Туляганова

Так я осознала, что мне нужно попасть в федерацию, понять, как это все работает изнутри. Примерно в это же время глава нашего государства, Шавкат Мирзиёев, отметил, что успешные спортсмены, уходя из профессионального спорта, должны принимать участие в развитии своего вида спорта в стране. В итоге я заняла пост генеральным секретарем Федерации тенниса Узбекистана.

Было много возможностей уехать и жить за границей, но я всегда хотела жить здесь, в Ташкенте. Так родилась идея открыть свою теннисную школу, организовать теннисную команду, которой я бы руководила, непосредственно принимая участие в тренировочном процессе. Будучи уже тренером, а затем капитаном женской сборной и главным тренером страны, выезжая в области, я увидела детей, которые хотят заниматься теннисом, изучила проблемы, с которыми сталкиваются регионы. Я поняла, что именно мне нужно делать, поняла, что могу помочь стране с выявлением и воспитанием талантливых спортсменов, которые станут достойной сменой мне, Акгуль Аманмурадовой, Сабине Шариповой (сейчас первая ракетка Узбекистана), Нигине Абдураимовой, из мужчин — Денису Истомину (сейчас первая ракетка Узбекистана), Фарруху Дустову и другим. И я себя нашла.

— Занимая должность генерального секретаря Федерации тенниса Узбекистана, вы отвечали за развитие этого вида спорта в стране. Какие теперь у вас полномочия и обязанности в связи с избранием вице-президентом федерации Азии?

— В конце 2019 года я вошла в совет директоров Федерации тенниса Азии. Поскольку мне хорошо знаком центральноазиатский регион, у меня есть понимание наших общих проблем, связанные с развитием тенниса, и в целом мы, азиаты, понятны друг другу. У нас общая история, похожее законодательство. Вместе для развития спорта во всем регионе мы можем сделать очень много.

Имея определенный багаж знание и понимание проблем и процессов в этой сфере на примере своей страны, я баллотировалась на пост вице-президента Федерации Азии и была избрана. Теперь я отвечаю за развитие профессионального тенниса и в этой части света.

— Трудно ли было перестроиться вам, спортсменке с мировым именем, главному тренеру страны после активной работы на корте на кабинетную административную деятельность?

— На самом деле совсем не сложно. В какой-то момент я поняла, что стать выдающимся тренером, все время находиться на корте я не смогу. Гораздо продуктивнее заниматься развитием не одного игрока, а большого спорта во всей стране, а сейчас уже в целом регионе. Работа в кабинете, конечно, не самая простая, но я стараюсь не упустить ничего важного, вникая во все процедуры и бюрократические особенности.

Foto / Из личного архива Ироды Тулягановой Ирода Туляганова

— Какими будут ваши первые шаги на новом посту?

— Сейчас в центре нашего внимания детский теннис и его популяризация. Но наша задача не только развить его во всех уголках страны, но и вывести теннис на совершенно новый уровень. Без помощи государства, в том числе глав регионов, а также без привлечения спонсоров и меценатов – это сложно. Но определенные успехи уже есть. Мы благодарны руководителям областей за помощь в организации турниров в разных частях республики. Некоторые соревнования проходят уже более 20 лет!

Еще одна задача — развить тренерский состав. В силу разных обстоятельств мы потеряли тех наставников, которые могли бы довести наших лучших спортсменов до самого высокого уровня. Кто-то ушел из профессии по возрасту, иные уехали. Так что кадровый вопрос сегодня очень актуален.

Теннисисты должны иметь возможность тренироваться за границей, видеть работу своих иностранных коллег и тренеров, обмениваться опытом. Спортсмены должны стремиться выигрывать турниры в Европе и Америке, чтобы с полученными опытом и достижениями возвращаться на родину. Так формировались я, Акгуль Аманмурадова, Денис Истомин. Это позволяет сформировать сильных, уверенных в себе личностей и профессионалов.

— На ваш взгляд, теннис все еще привилегированный вид спорта в Узбекистане и в мире?

— Пока да, и решение этой проблему нам также предстоит решать. Теннис должен стать доступным и конкурентным. Спортсмены должны знать, что если они будут добиваться хороших результатов, то государство в лице Мспорта, Олимпийского комитета, Федерации тенниса возьмут над ними опеку и предоставят все необходимое. Никто не спорит, теннис – затратный вид спорта, он требует подготовленного места для игры, специальной амуниции и дорогостоящего инвентаря. Футболом, боксом, борьбой, в общем-то, можно начать заниматься в любом месте, хоть во дворе дома, где это и происходит. С теннисом несколько сложнее.

Foto / Из личного архива Ироды Тулягановой Ирода Туляганова

Совместно с Международной федерацией этого вида спорта мы реализуем новую программу развития тенниса в Узбекистане. Так, в 2019 году мы провели по всей стране мастер-классы, в которых я принимала непосредственное участие. С нами также были Денис Истомин и Фаррух Дустов. Мы бесплатно предоставили детям теннисный инвентарь — с них требовалась лишь спортивная форма. Другими словами, для первых шагов в этом спорте родителям не пришлось тратить много средств на ребенка.

— В современном мире почти ни один вид спорта не обходится без высоких технологий. А какими ноу-хау может похвастать сегодня большой теннис?

Еще одно инновационное решение – приложение для смартфона, которое позволит спортсмену после матча или тренировки получить детальный анализ своей игры. Для этого корт будет оснащен специальной системой, сопряженной с гаджетом теннисиста и анализирует его действия и поведение соперника.

— Технологии не обошли стороной и наш вид спорта. К примеру, мы сейчас внедрили В настоящее время мы внедрили компьютерную систему подсчета рейтинга. Раньше все данные, результаты после турниров предоставлялись в федерацию и здесь вручную вносились в компьютер. Теперь этот процесс автоматизирован. Кроме того, изменилась и частота обновления рейтинга – вместо обновлений раз в квартал свежие данные публикуются еженедельно. Родители могут зайти на сайт Федерации тенниса Узбекистана и посмотреть, где их ребёнок играет, его достижения и другие показатели.

— Каковы, на ваш взгляд, главные достижения тенниса в Узбекистане на сегодняшний день?

— Самое главное для теннисиста – возможность участвовать в международных турнирах, возможность набирать очки, улучшать свою позицию в мировом рейтинге. Федерация тенниса Узбекистана среди самых продвинутых в мире. Мы принимаем такие престижные международные соревнования как юниорские и профессиональные ATP Challenger, турнир WTA Tashkent Open, лицензию на который приобрести не так просто, а у нас она есть.

Foto / Из личного архива Ироды Тулягановой Ирода Туляганова

— Планируется ли для популяризации тенниса привлекать на мастер-классы в Узбекистан именитых спортсменов, звезд первой величины?

— Если государство может себе позволить такие расходы для пропаганды большого тенниса в стране, а речь идет не о тысячах, а даже миллионах долларов, то я готова приложить все усилия, чтобы эти вложения окупились, чтобы дети по всей республике смогли найти себя в спорте и стать гордостью Узбекистана на мировых кортах.