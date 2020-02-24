Сборная Узбекистана по футболу уступила белорусам в товарищеском матче

Поединок, проходивший в рамках сборов в Объединенных Арабских Эмиратах, завершился с минимальным преимуществом белорусской команды — 1:0.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу не смогла одолеть оппонентов из Беларуси в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает Telegram-канал Ассоциации футбола Узбекистана.

Единственный мяч в ворота подопечных Вадима Абрамова был забит Павлом Нихайчиком на 26-й минуте встречи. Игра проходила на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Следующий товарищеский матч "Белые волки" проведут против сборной Казахстана 30 марта.

Сборная Узбекистана в февральском рейтинге FIFA заняла 85-е место, в то время как команда из Беларуси - лишь 87-е.

В субботу, 22 февраля состоялся еще один товарищеский поединок между клубами "Спартак" (Москва) и "Пахтакор" (Ташкент). Гости из Узбекистана ничего не смогли противопоставить красно-белым, уступив со счетом 0:4.