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Матч сборных Узбекистана и Беларуси

Сборная Узбекистана по футболу уступила белорусам в товарищеском матче

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200224/13528910/Sbornaya-Uzbekistana-po-futbolu-ustupila-belorusam-v-tovarischeskom-matche.html

Поединок, проходивший в рамках сборов в Объединенных Арабских Эмиратах, завершился с минимальным преимуществом белорусской команды — 1:0.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу не смогла одолеть оппонентов из Беларуси в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает Telegram-канал Ассоциации футбола Узбекистана

Единственный мяч в ворота подопечных Вадима Абрамова был забит Павлом Нихайчиком на 26-й минуте встречи. Игра проходила на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Следующий товарищеский матч "Белые волки" проведут против сборной Казахстана 30 марта.

Twitter / ФК "Спартак"
Ташкентскому "Пахтакору" не удалось обыграть московский "Спартак"
Сборная Узбекистана в февральском рейтинге FIFA заняла 85-е место, в то время как команда из Беларуси - лишь 87-е.

В субботу, 22 февраля состоялся еще один товарищеский поединок между клубами "Спартак" (Москва) и "Пахтакор" (Ташкент). Гости из Узбекистана ничего не смогли противопоставить красно-белым, уступив со счетом 0:4.

 

 

Теги:
Беларусь, Узбекистан, Футбол



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