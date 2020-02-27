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Игрок ХК Хумо

"Хумо" устроил ташкентским болельщикам валидольную концовку в 1/8 плей-офф

hchumo.uz
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (15)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200227/13557303/Khumo-ustroil-tashkentskim-bolelschikam-validolnuyu-kontsovku-v-18-pley-off.html

Ташкентский клуб "Хумо" во втором домашнем матче на стадии плей-офф с минимальным счетом обыграл команду "Торос" и сровнял счет в серии - 2:2.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекский клуб "Хумо" на домашней площадке в Ташкенте обыграл соперников из Башкирии - команду "Торос" и сравнял счет в серии.

На стадии 1/8 Кубка Петрова ташкентцы дважды уступили в гостях - 0:3 и 2:3, но реабилитировались на своем льду, разгромив соперников накануне со счетом 4:1, а также не упустив победу и во втором поединке - 1:0.

Причем, концовка выдалась довольно драматичной: почти за две минуты до сирены, ведя с минимальным счетом, хозяева остались в меньшинстве. Павел Здунов нарушил правила против соперника и отправился на скамейку штрафников.

"Торос" ринулся спасать матч, за минуту до конца третьего периода выпустив на площадку шестого полевого игрока, оставив свои ворота пустыми. 

Первая драка на льду Хумо Арены
Youtube / Высшая хоккейная лига
Драка на ташкентском льду и первая победа "Хумо" в плей-офф ВХЛ
Ташкентцы самоотверженно оборонялись, стелились под броски гостей и даже имели шанс забить сами — Артем Воронин прорвался в зону соперника, но не смог попасть в створ пустых ворот.

В итоге хозяева все-таки дотерпели до сирены, сохранив счет на табло.

Согласно регламенту плей-офф Высшей хоккейной лиги, каждый этап проходит до четырех побед одной из команд.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (15)
Теги:
Ташкент, Хоккейный клуб "Хумо", хоккей



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