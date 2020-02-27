"Хумо" устроил ташкентским болельщикам валидольную концовку в 1/8 плей-офф

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекский клуб "Хумо" на домашней площадке в Ташкенте обыграл соперников из Башкирии - команду "Торос" и сравнял счет в серии.
На стадии 1/8 Кубка Петрова ташкентцы дважды уступили в гостях - 0:3 и 2:3, но реабилитировались на своем льду, разгромив соперников накануне со счетом 4:1, а также не упустив победу и во втором поединке - 1:0.
Причем, концовка выдалась довольно драматичной: почти за две минуты до сирены, ведя с минимальным счетом, хозяева остались в меньшинстве. Павел Здунов нарушил правила против соперника и отправился на скамейку штрафников.
"Торос" ринулся спасать матч, за минуту до конца третьего периода выпустив на площадку шестого полевого игрока, оставив свои ворота пустыми.
В итоге хозяева все-таки дотерпели до сирены, сохранив счет на табло.
Согласно регламенту плей-офф Высшей хоккейной лиги, каждый этап проходит до четырех побед одной из команд.