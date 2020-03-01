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Болельщики хоккейного клуба Хумо на трибунах

"Хумо" уступил в пятом матче плей-офф ВХЛ — вся надежда на домашний лед

Пресс-служба ХК "Хумо"
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (16)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200301/13575916/Khumo-ustupil-v-pyatom-matche-pley-off-VKhL--vsya-nadezhda-na-domashniy-led.html

Подопечные Евгения Попихина в очередном матче серии на Кубке Петрова проиграли на выезде сопернику из Башкортостана со счетом 3:4. Чтобы продолжить дальнейшую борьбу, хоккеистам "Хумо" необходимо побеждать в домашней игре.

ТАШКЕНТ, 1 март — Sputnik. Хоккеисты ташкентского "Хумо" уступили "Торосу" в пятой встрече на стадии 1/8 плей-офф Высшей хоккейной лиги. 

Очередной матч узбекская команда проводила на выезде. Упорная борьба завершилась в пользу хозяев площадки - 3:4.

Таким образом счет в серии стал 2:3 в пользу "Тороса", но следующую игру подопечные Евгения Попихина проведут на своем льду. Матч состоится на арене "Хумо" 4 марта. Чтобы пробиться в четвертьфинала турнира, ташкентцам нужна только победа. Поединки а стадии плей-офф ведутся до четырех побед одной из команды.

Игрок ХК Хумо
hchumo.uz
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Домашний лед уже продемонстрировал свои возможности - поддержка трибун придала команде уверенности и позволила сравнять счет в серии.

Для Узбекистана этот сезон в ВХЛ стал дебютным. Несмотря на это новички сумели занять седьмое место в своей конфедерации, получив право играть в плей-офф. 

В перспективе хоккеисты из центральноазиатской республики намерены побороться за право выступать в КХЛ.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (16)
Теги:
спорт, Ташкент, хоккей



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