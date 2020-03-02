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Узбекский теннисист Денис Истомин

Истомин уступил американцу в финале турнира из серии "Челенджер"

AP Photo / Aaron Favila
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200302/13577423/Istomin-ustupil-amerikantsu-v-finale-turnira-iz-serii-Chelendzher.html

Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин принимает участие на соревнованиях в США. Вчера в Коламбусе завершился турнир из серии "Челленджер", в котором наш представитель пробился в финал.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Первая ракетка Узбекистана и 165-я ракетка мира Денис Истомин в финале турнира в Коламбусе уступил американцу Джеффри Вольфу, занимающего 163-е место мирового рейтинга, со счетом 4/6, 2/6. Об этом сообщает пресс-служба национального комитета республики.

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Прежде оппоненты не встречались.

Отмечается, что с достигнутым результатом Истомин записал на свой счет 48 очков в мировом рейтинге, а также получил $4240.

Теперь узбекский теннисист выйдет на корт в рамках отбора Кубка Дэвиса против сборной США, который стартует 6 марта.

Напомним, год назад на Открытом чемпионате Австралии Истомин в первом матче чемпионата сыграл с третьей ракеткой турнира и прошлогодним его победителем Роджером Федерером. Однако не сумел одержать верх над шестикратным победителем этого соревнования и выйти во второй круг.

 

Теги:
турнир, США, Узбекистан, спорт, Теннис, Денис Истомин



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