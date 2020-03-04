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МОК разрешил Ольге Забелинской выступать за сборную Узбекистана

Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200304/13590717/MOK-razreshil-Olge-Zabelinskoy-vystupat-za-sbornuyu-Uzbekistana.html

Разрешения перейти в сборную Узбекистана также получили пятиборцы Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин, чемпион Европы по вольной борьбе Ильяс Бекбулатов.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Трехкратный призер Олимпийский игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сможет представлять Узбекистан, об этом сообщил РИА Новости представитель МОК Марк Адамс.

"Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил Ольге Забелинской представлять Узбекистан", - говорится в сообщении.

Помимо нее, разрешения перейти в сборную Узбекистана также получили пятиборцы Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин, чемпион Европы по вольной борьбе Ильяс Бекбулатов, ранее выступавшие за сборную России.

По словам Адамса, все спортсмены имеют возможность выступать за Узбекистан без соответствующего "карантина".

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Напомним, Ольга Забелинская летом 2018 года сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское. После этого она выступала на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) как на шоссе, так и на треке, однако для участия в Олимпийских играх необходимо соответствующее решение национальных олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее в Федерации велоспорта Узбекистана сообщили, что Забелинская сможет выступить на Играх в Токио под флагом Узбекистана.

Теги:
сборная, Спортсмен, спорт, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Ольга Забелинская



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