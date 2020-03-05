Узбекская боксерша с триумфом одержала победу в Иордании

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Узбекская боксерша Райхон Кодирова победила в соревновании в Иордании, сообщает НОК.
"В Иордании продолжается лицензионное соревнование по боксу для континентов Азии-Океании", - говорится в сообщении.
Представительница Узбекистана Райхона Кодирова (-60 кг) победила Трой Гартон из Новой Зеландии и продолжила серию побед сборной Узбекистана.
Напомним, в феврале глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении боксеру Муроджону Ахмадалиеву почетного звания "Гордость Узбекистана".
Мирзиёев также обратился к боксеру лично и поздравил его, тренеров, наставников и весь народ Узбекистана с "исторической победой".
Президент наградил боксера Ахмадалиева почетным званием "Гордость Узбекистана" >>
Ахмадалиев стал первым узбекистанцем, получившим звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF.
При этом боксер не только завоевал титул, но и установил рекорд, добившись двух чемпионских поясов всего за восемь профибоев.