18:04 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Райхон Кодирова

Узбекская боксерша с триумфом одержала победу в Иордании

НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
26820
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200305/13605554/Uzbekskaya-boksersha-s-triumfom-oderzhala-pobedu-v-Iordanii.html

Представительница Узбекистана Райхона Кодирова (-60 кг) победила Трой Гартон из Новой Зеландии и продолжила серию побед сборной Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Узбекская боксерша Райхон Кодирова победила в соревновании в Иордании, сообщает НОК.

"В Иордании продолжается лицензионное соревнование по боксу для континентов Азии-Океании", - говорится в сообщении.

Представительница Узбекистана Райхона Кодирова (-60 кг) победила Трой Гартон из Новой Зеландии и продолжила серию побед сборной Узбекистана.

Напомним, в феврале глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении боксеру Муроджону Ахмадалиеву почетного звания "Гордость Узбекистана".

Мирзиёев также обратился к боксеру лично и поздравил его, тренеров, наставников и весь народ Узбекистана с "исторической победой".

Президент наградил боксера Ахмадалиева почетным званием "Гордость Узбекистана" >>

Ахмадалиев стал первым узбекистанцем, получившим звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF.

При этом боксер не только завоевал титул, но и установил рекорд, добившись двух чемпионских поясов всего за восемь профибоев.

Теги:
победа, узбекистанка, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Иордания, боксер, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться