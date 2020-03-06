Избран новый руководитель федерации тенниса Узбекистана

Ранее эту должность занимал Рустам Иноятов. Теперь его единогласно избрали почетным президентом федерации.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На внеочередной отчетно-выборной конференции федерации тенниса Узбекистана избрали нового руководителя структуры, сообщили в пресс-службе НОК.

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Участники конференции единогласно одобрили кандидатуру председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана Мирсоатова Алишера Кудратуллаевича на пост нового руководителя федерации.

"В свою очередь хочу выразить благодарность Рустаму Иноятову за его многолетний труд. Под его руководством деятельность федерации стала профессиональной. С вашим позволением, хочу предложить избрать Рустама Расулевича почетным президентом федерации," — сказал президент НОК Рустам Шаабдурахманов.

Участники конференции одобрили это предложение и Рустам Иноятов стал почетным президентом федерации тенниса Узбекистана.

Напомним, в конце января этого года Ирода Туляганова стала вице-президентом Федерации тенниса Азии.

На ежегодной встрече совета директоров Федерации тенниса Азии, которая прошла 1 декабря 2019 года в Бангалоре (Индия), Ирода Туляганова была принята в состав совета директоров.

Ранее спортсменка в должности генерального секретаря Федерации тенниса Узбекистана отвечала за развитие этого вида спорта в стране.