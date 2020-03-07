Дважды догоняли и обогнали: "Хумо" летит в 1/4 плей-офф ВХЛ

Подопечные Евгения Попихина в решающей встречи серии на выезде одолели соперников из Нефтекамска и пробились в следующий раунд Кубка Петрова.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Дебютанты высшей хоккейной лиги - ташкентский "Хумо" вышел в 1/4 плей-офф. В седьмом матче серии против "Тороса" гости вырвали победу со счетом 3:2.

Матч на выезде не предвещал ташкентцам легкой прогулки. учитывая что обе команд на родном льду выиграли по три встречи. Игра для гостей складывалась тяжело - дважды они выступили в роли догоняющих - при счете 0:1, а затем 1:2. Однако "крылатые" проявили характер и дали "Торосу" бой и не только сравняли счет, но в середине третьего периода вырвались вперед.

Впрочем, даже в этот триумфальный момент, когда Воронин уже праздновал успех, скамейке "Хумо" и фанатам на трибунах и у экранов телевизоров пришлось изрядно понервничать. Судьи заподозрили. что шайба была заброшена не по правилам - коньком, а не клюшкой. После нескольких напряженных минут ожидания поклонники ташкентского клуба смогли выдохнуть - гол защитан.

После победы счет в серии стал 4:3, а дебютанты ВХЛ выходят в четвертьфинал турнира, где сразится с командой "Звезда", которая обыграла в 1/8 соперников из "Торпедо У-К" со счетом в серии 4:1.