Сборная США разгромила узбекистанцев на Кубке Дэвиса

В первом туре отборочного раунда теннисисты из Узбекистана ничего не смогли противопоставить хозяевам корта, уступив со счетом 0:4.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сборная США по теннису всухую обыграла команду Узбекистана матче квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса. все четыре встречи завершились в пользу хозяев корта, сообщает сайт турнира.

В первом поединке, проходившем в Гонолулу (США), Райли Опелка победил Дениса Истомина со счетом 6:2, 7:5. Во второй встрече Тейлор Фриц в двух партиях не оставил шансов Санжару Файзиеву — 6:1, 6:2.

В парном матче братья-близнецы Майк и Боб Брайаны в двух сетах обыграли Истомина и Файзиева - 6:3, 6:4, а в заключительном поединке серии первая ракетка Узбекистана Денис Истомин уступил Томми Полу в двух партиях - 3:6, 0:6.