Несчастливая "Звезда": ташкентский "Хумо" проиграл первый матч 1/4 ВХЛ

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Москве состоялся первый матч серии 1/4 Кубка Петрова ВХЛ между ташкентским "Хумо" из хоккейным клубом "Звезда". Гости вели в счете, но не смогли удержать победу, уступив в концовке - 1:2.

"Крылатые" открыли счет еще в первом периоде, однако во втором временном отрезке, оставшись в меньшинстве, пропустили ответную шайбу. Основное время матча так и не выявило победителя.

Хозяева забросили победный гол на первой же минуте овертайма, одержав непростую победу - 2:1. Следующий матч состоится на той же площадке 12 марта.

Кроме того, в целях профилактики распространения коронавируса Минспорта Узбекистана принял решение перенести все домашние матчи "Хумо" на нейтральное поле. Таким образом, фанаты ташкентской команды не смогут помочь своей команде в домашних играх. Где именно пройдут эти встречи, пока не сообщалось.

"Хумо" в этом году дебютировал в Высшей хоккейной лиги, сумев пробиться в плей-офф турнира. В 1/8 Кубка петрова новички в упорном противостоянии оказались сильнее "Тороса" из Нефтекамска - 4:3. Причем решающий матч "крылатые" выиграли на выезде.

Согласно регламенту, игры плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд.