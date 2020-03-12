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Элнур Абдураимов провел финальный бой

Узбекские боксеры завоевали три золотые медали на турнире в Аммане

НОК
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200312/13651732/Uzbekskie-boksery-zavoevali-tri-zolotye-medali-na-turnire-v-Ammane.html

На лицензионном турнире узбекская команда завоевала 7 путевок на летние Олимпийские игры в Токио, а также три золотые и три бронзовые медали.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В рамках финала лицензионного турнира по боксу в Аммане узбекский спортсмен Миразизбек Мирзахалилов (-57 кг) завоевал золотую медаль, сообщает НОК.

Он провел бой с представителем Иордании Мухаммадом Алвади.

Лицензиат токийской Олимпиады Элнур Абдураимов (-63 кг) поднялся на ринг с Закиром Сафиуллином (Казахстан).

"Это был один из захватывающих боев турнира. Узбекистанцу удалось победить представителя Казахстана, что предоставило в копилку сборной Узбекистана второе "золото", - говорится в сообщении.

Последний бой соревнования провел представитель Узбекистана Баходир Жалолов (+91 кг) против Юстиса Хуни из Австралии.

Жалолов и в данном поединке смог одержать победу над соперником. Следует отметить, что это стало красивым финалом для делегации Узбекистана.

Три узбекских боксера вышли в финал турнира в Аммане >>

Таким образом, на лицензионном турнире узбекская команда завоевала 7 путевок на летние Олимпийские игры в Токио, а также три золотые и три бронзовые медали.

С такими показателями сборная Узбекистана стала первой в общекомандном зачете среди мужчин.

Теги:
Олимпийские игры в Токио, золотая медаль, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, боксер, Бокс, Спортсмен, спорт



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